Πάτρα: Ήθελε να κολυμπήσει μέχρι το Μεσολόγγι, αλλά κατέληξε στο Τμήμα!

Απίστευτο περιστατικό στην Πλαζ στην Πάτρα το απόγευμα της Παρασκευής, όταν ένας λουόμενος ήθελε να κολυμπήσει μέχρι το Μεσολόγγι

Ένας άνδρας που μάλλον ήταν μεθυσμένος ήθελε να μπει στην θάλασσα για να κολυμπήσει έως στο Μεσολόγγι, όπως έλεγε στους ανθρώπους που ήταν μάρτυρες του συμβάντος. Τον άνδρα τον σταμάτησαν οι υπόλοιποι λουόμενοι που είδαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, ειδοποίησαν τον ναυαγοσώστη και στην αστυνομία.

Τελικά ο επίδοξος κολυμβητής κατέληξε στο Αστυνομικό Τμήμα, για να …συνέλθει!

tempo24.news