Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου, 2025
Home Δυτική Ελλάδα

Πάτρα: Ισχυρή ανεμοθύελλα σάρωσε το κέντρο της πόλης – Έσπασαν τζαμαρίες και δέντρα

Οι θυελλώδεις άνεμοι στην Πάτρα, προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές, στο κέντρο της πόλης, σε καταστήματα και σταθμευμένα αυτοκίνητα

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail

Ισχυρή ανεμοθύελλα με βροχή έπληξε το μεσημέρι της Δευτέρας(10/11) το κέντρο της Πάτρας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε καταστήματα και οχήματα. Το φαινόμενο διήρκεσε μόλις δύο λεπτά, ωστόσο οι ριπές ανέμου ήταν ιδιαίτερα έντονες.

Σύμφωνα με το pelop.gr, οι δυνατοί άνεμοι έσπασαν τζαμαρίες καταστημάτων, ενώ κομμάτια γυαλιού σκορπίστηκαν στους δρόμους.

Ανάλογες ζημιές σημειώθηκαν και στην περιοχή πίσω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, όπου τα δέντρα δεν άντεξαν την ορμή των ανέμων, με πολλά κλαδιά να σπάνε και να πέφτουν πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας φθορές.

Για τα περιστατικά έχει ενημερωθεί η Πυροσβεστική, η οποία βρίσκεται σε επιφυλακή για τυχόν νέες κλήσεις.

pelop.gr

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.