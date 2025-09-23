Πάτρα: Η στιγμή που οι ανήλικες αναγκάζουν 13χρονη να σκύψει και να γλείψει τα παπούτσια τους

Οργή προκαλεί το βίντεο από την στιγμή που οι τέσσερις ανήλικες στην Πάτρα ανάγκασαν με τη βία μια 13χρονη να σκύψει και να γλύψει τα παπούτσια τους.

Το Mega και η εκπομπή Live News μετέδωσε σήμερα (23.09.2025) βίντεο ντοκουμέντο από το περιστατικό που προκάλεσε σοκ όχι μόνο στην Πάτρα – τα τέσσερα κορίτσια πλησίασαν την 13χρονη έξω από Γυμνάσιο της πόλης, την ανάγκασαν να σκύψει και να τους φιλήσει τα πόδια, την απείλησαν, την εξύβρισαν με τις ίδιες να καταγράφουν τις πράξεις τους σε βίντεο.

Στο βίντεο, που ανήρτησε η θεία της 13χρονης, φαίνεται το κορίτσι να σκύβει και να υπακούει στις εντολές των υπολοίπων κοριτσιών.

Δείτε το βίντεο:

Οι ανήλικες, συνελήφθησαν για παράνομη βία, παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, απειλή και εξύβριση, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονέων τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Η μητέρα μίας από τις κατηγορούμενες ανήλικες, είχε δηλώσει στο Mega σχετικά με το περιστατικό: «Τα παιδιά είχανε μία διαφωνία και της είπανε να ζητήσει συγγνώμη της κοπελίτσας. Απλά της το είπαν με τρόπο ταπεινωτικό, της είπαν να σκύψει και να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη. Εμένα, το δικό μου το παιδί μου είπε “δεν συμμετείχα” και ότι τα έκανε μόνο ένα παιδί αυτά. Ότι ναι, την υπέβαλε σε αυτήν την πράξη ένα κορίτσι, αλλά δεν μπορούμε να πιστέψουμε τα παιδιά, πρέπει να δούμε τη δικογραφία».

«Για ένα αγόρι ήταν (η διαφωνία) ουσιαστικά. Απλά, είναι παιδιά, εντάξει, είναι στην εφηβεία. Συμμαθήτριες. Μέσα σε 5 λεπτά έγινε αυτό, δεν ήτανε από ό,τι μας είπανε εκεί πέρα και οι αστυνομικοί, ότι έγινε πάρα πολύ γρήγορα. Έγινε όταν σχολάσανε τα παιδιά, αλλά επειδή ήταν έξω ακριβώς από το σχολείο, πήρε θέση και η Διεύθυνση. Αποβολή πήρανε, διήμερη αποβολή. Πήγε η μητέρα και έκανε παράπονο στη διευθύντρια και μετά έκανε και μήνυση».

Πηγή: newsit.gr