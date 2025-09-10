Πάτρα: Η Εισαγγελία επανεξετάζει 4 υποθέσεις κακοποίησης παιδιών που οι ιατροδικαστές “δεν έβλεπαν”

H Εισαγγελία Πατρών εξετάζει ενδελεχώς 4 υποθέσεις που αφορούν πορίσματα της “αμαρτωλής” Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών, κακοποίησης παιδιών που "δεν έβλεπαν"

Οι υποθέσεις επανεξετάζονται μετά τις καταθέσεις ιατρών, μεταξύ των οποίων του εντατικολόγου Ανδρέα Ηλιάδη και του παιδοχειρουργού Βασίλη Αλεξόπουλου! Ετσι το τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων διερευνά πλέον όλες τις καταγγελίες κακοποίησης παιδιών που μπήκαν στο αρχείο.

Επίσης διερευνούν ακόμη και περιπτώσεις πιθανής δολοφονίας βρεφών που αποδόθηκαν σε παθολογικά αίτια με σχετικές γνωματεύσεις των Ιατροδικαστών της Πάτρας.

Η παρέμβαση του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων προκλήθηκε μετά την εντολή για κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση που διέταξε ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Νίκος Νικολαου, μετά τις αποκαλύψεις ότι τουλάχιστον σε τέσσερις περιπτώσεις κακοποίησης ανηλίκων που καταγγέλθηκαν από τους Ιατρούς της Πάτρας οι τοπικοί Ιατροδικαστές έκλεισαν τα μάτια.

Ο 4χρονος

Μία από τις περιπτώσεις αφορά ένα παιδί 4 ετών που είχε βρεθεί με σημάδια κακοποίησης στον πρωκτό του. Μάλιστα το αντικείμενο που προκάλεσε τον τραυματισμό του ήταν μία κρεμάστρα. Στο «κάδρο» είχαν βρεθεί συγγενικά πρόσωπα του 4χρονου, όμως η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πώς το παιδί μόνο του είχε χρησιμοποιήσει την κρεμάστρα στην συγκεκριμένη περιοχή.

Το αγόρι ΑμΕΑ

Οι αστυνομικοί διερευνούν εκτός των άλλων και μία περίπτωση αγοριού ΑμΕΑ που εντοπίστηκε με σημάδια κατά τη διάρκεια νοσηλείας του. Να θυμίσουμε ότι στην περίπτωση αυτή έχει γίνει και δεύτερη ιατροδικαστική η οποία και αυτή δεν μιλά για κακοποίηση, όμως οι αστυνομικοί «ψάχνουν» την υπόθεση. Παρά τις σαφείς ανησυχίες των ιατρών οι δύο Ιατροδικαστικές εκθέσεις οι οποίες έλαβαν χώρα στην Πάτρα δεν εντόπισαν κάτι το…ανησυχητικό!

Μέχρι στιγμής στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας, στο Εσωτερικών Υποθέσεων έχουν καταθέσει οι ιατροί Ανδρέας Ηλιαδης και Βασίλης Αλεξόπουλος καθώς και ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.ΤΟ ΒΡΕΦΟΣ

Το βρέφος από το Γιάννενα

Η τρίτη υπόθεση αφορά την τραγική ιστορία και κατάληξη ενός βρέφους 4 μηνών, το οποίο πριν από περίπου 11 χρόνια διακομίσθηκε από νοσοκομείο των Ιωαννίνων σε νοσοκομείο της Πάτρας σε άθλια κατάσταση. Εμφανώς κακοποιημένο το εν λόγω βρέφος εισήχθη απευθείας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Οι εντεταλμένοι γιατροί, με επικεφαλής τον Ανδρέα Ηλιάδη, πραγματοποίησαν όλες τις απαραίτητες εξετάσεις (μαγνητική εγκεφάλου, κ.λπ.), από τις οποίες διαπιστώθηκε το πλέον εφιαλτικό σενάριο! Ότι το βρέφος είχε πέσει θύμα κακοποίησης από πρόσωπα του περιβάλλοντός του και πιθανότατα από τον ίδιο τον πατέρα του. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις απεικονιστικές εξετάσεις προέκυψε πως το βρέφος είχε το «σύμπτωμα του ταρακουνήματος», καθώς και ότι έφερε πολύ σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Παράλληλα, από εξετάσεις που έγιναν στον θώρακα διαπιστώθηκε ότι είχε ραγίσματα στα πλευρά, τα οποία ήταν πρόσφατα αλλά και παλαιότερα. Παρά τις δραματικές προσπάθειες των γιατρών, το βρέφος τελικά κατέληξε.

Ο Ανδρέας Ηλιάδης, όπως όφειλε, κατήγγειλε τα πάντα τόσο στην αστυνομική όσο και στην εισαγγελική Αρχή, παραθέτοντας μάλιστα ολόκληρο τον ιατρικό φάκελο νοσηλείας του άτυχου βρέφους. Ακολούθησε ποινική προκαταρκτική εξέταση, η οποία κατέληξε στην παραπομπή του πατέρα του βρέφους σε δίκη. Στο ακροατήριο κλήθηκε και κατέθεσε τόσο ο κ. Ηλιάδης όσο και οι υπόλοιποι γιατροί και νοσηλευτές οι οποίοι είχαν την ατυχία να ζήσουν τις τελευταίες στιγμές του βρέφους.

Ωστόσο, ο κατηγορούμενος αθωώθηκε καθώς καταλυτικό ρόλο έπαιξε η ιατροδικαστική έκθεση, την οποία υπέγραψε ο τελών σε αργία ιατροδικαστής Πατρών Ανδρέας Γκότσης, ο οποίος απέδωσε τον θάνατο του βρέφους όχι σε εγκληματική ενέργεια, αλλά σε μηνιγγοεγκεφαλίτιδα! Πλέον ο συγκεκριμένος φάκελος επανεξετάζεται από τη Γενική Διεύθυνση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, η οποία -εν ευθέτω χρόνω- αναμένεται να καταλήξει σε σαφές συμπέρασμα το οποίο λέγεται πώς θα προκαλέσει σοκ! Η Γενική Διεύθυνση Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης διαβίβασε πρόσφατα στην Εισαγγελία της Πάτρας τον φάκελο της συγκεκριμένης υπόθεσης, ο οποίος είχε κατασχεθεί μαζί με πολλούς άλλους από την ιατροδικαστική υπηρεσία της αχαϊκής πρωτεύουσας. Στο έγγραφο αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Στο πλαίσιο διενέργειας ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Ιατροδικαστικής του υπουργείου Δικαιοσύνης σε φακέλους της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών και, σύμφωνα με το άρθρο 54 του ΠΔ 30/2025, διερευνάται φάκελος που αφορά θάνατο βρέφους, όπου τα ευρήματα από την ιατροδικαστική και παθολογοανατομική εξέταση δεν συνάδουν με τα ευρήματα από τον προθανάτιο, κλινικοεργαστηριακό έλεγχο».

Η υπόθεση της Κέρκυρας

Μεταξύ των υποθέσεων είναι και αυτή με το 13χρονο κορίτσι από την Κέρκυρα. Η μητέρα του είπε ότι τελικά δεν αυτοκτόνησε (όπως έλεγαν) ωστόσο το παιδί είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά. Η καταγγελία αναφέρει πώς ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκοτσης δεν εντόπισε ίχνη κακοποίησης. Το παιδί νοσηλεύεθηκε από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο και το Σεπτέμβρη επέστρεψε στην Κέρκυρα. Τον Οκτώβριο πέθανε. Η πλευρά Γκότση υπποστηρίζει πώς η κακοποίηση συνέβη στο διάστημα Σεπτέμβρη – Οκτώβρη και όταν είχε έρθει από Κέρκυρα στην Πάτρα.

