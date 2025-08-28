Πάτρα: Η Δημοτική Αρχή έδωσε το «παρών» στην απεργιακή συγκέντρωση των φορέων του Δημοσίου

Η Δημοτική Αρχή ήταν παρούσα σήμερα το πρωί στην απεργιακή συγκέντρωση των φορέων του Δημοσίου, στην πλατεία Τριών Συμμάχων της Πάτρας, στηρίζοντας την 24ωρη Πανελλαδική Απεργία των Δημοσίων Υπαλλήλων, στο οποίο συμμετέχουν οι Εργαζόμενοι του Δήμου Πατρέων, ενάντια στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης που θέλει να επιβάλλει σιγή νεκροταφείου στις διεκδικήσεις των εργαζομένων, αναφέρει σχετική ενημέρωση του Δήμου.

Ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, στον σύντομο χαιρετισμό του προς τους συγκεντρωμένους, ανέφερε:

«Βρισκόμαστε για μια ακόμα φορά εδώ, για να υπερασπιστούμε τους εργαζόμενους σε όλο τον δημόσιο τομέα και να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στο νομοσχέδιο που θέλει να περάσει η κυβέρνηση της Ν.Δ. και να πούμε ότι αυτό στην πράξη θα το καταργήσουμε.

Με την δύναμή μας μπορούμε να ανατρέψουμε αυτούς που ονειρεύονται και θέλουν να επιβάλλουν την απόλυτη κυριαρχία και σιγή των εργαζομένων σε όλους τους τομείς, στοn δημόσιο, αλλά στον ιδιωτικό. Είμαστε εδώ, είμαστε μαζί σας και μαζί θα παλέψουμε για να μην

περάσουν τα μέτρα καταστολής και κατάργησης των δικαιωμάτων των εργαζομένων που έχουν κατακτηθεί με αγώνα και αίμα».

Το νομοσχέδιο για την αλλαγή του πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων, που ποινικοποιεί την συνδικαλιστική δράση και χτυπά το απεργιακό δικαίωμα, μπαίνει για συζήτηση στη Βουλή την ίδια στιγμή, που είναι σε διαβούλευση το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο για την 13ωρη δουλειά στον ιδιωτικό τομέα, που οδηγεί σε εργασιακό μεσαίωνα τους εργαζόμενους και έρχεται ως συνέχεια όλων των αντιδραστικών αντεργατικών νόμων που εφαρμόζονται, ακολουθώντας πιστά τις επιταγές της Ε.Ε. και της εργοδοσίας, σημειώνεται στην ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων.