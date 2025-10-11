Πάτρα: Γονείς εγκατέλειψαν τον 17χρονο γιο τους με αυτισμό σε κέντρο φροντίδας – Αναζητούνται από την αστυνομία

Οργή προκαλεί στην Πάτρα η αδιαφορία γονέων απέναντι στον 17χρονο γιο τους με αυτισμό, τον οποίο εγκατέλειψαν σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (10.10.25), όταν ο πατέρας του παρέδωσε τον ανήλικο στο κέντρο για τη συμμετοχή του σε θεραπευτικό πρόγραμμα, αλλά αρνήθηκε να τον παραλάβει μετά το τέλος της ημέρας.

Οι υπεύθυνοι του κέντρου ενημέρωσαν τους γονείς να παραλάβουν τον 17χρονο, αλλά εκείνοι δεν ανταποκρίθηκαν, θέτοντας το παιδί σε κίνδυνο. Τελικά, ο ανήλικος παρέμεινε στο κέντρο μέχρι που τον παρέλαβε η γιαγιά του γύρω στις 22:00, εξασφαλίζοντας την ασφαλή επιστροφή του στο σπίτι.

Η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει την αναζήτηση των γονέων, προκειμένου να τους συλλάβει και να διερευνηθούν τα αίτια της εγκατάλειψης. Το περιστατικό προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία και θέτει ερωτήματα για την προστασία παιδιών με ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα.

Πηγή: npress.gr