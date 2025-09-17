Πάτρα: «Φοβάται να πάει σχολείο», είπε η μητέρα της 13χρονης που έπεσε θύμα εκφοβισμού

Συγκλονίζει η μητέρα της 13χρονης από την Πάτρα που έπεσε θύμα σχολικού εκφοβισμού από ανήλικες που την ανάγκασαν να τους φιλήσει τα πόδια, μιλώντας για τον τρόμο που έζησε η κόρη της.

Ένα σοκαριστικό περιστατικό εκφοβισμού σημειώθηκε στην Πάτρα, όπου μια 13χρονη κοπέλα αναγκάστηκε από συνομήλικες να γονατίσει και να τους φιλήσει τα πόδια, όπως καταγγέλλει η μητέρα της. Το παιδί φέρεται να δέχτηκε απειλές ότι θα τη μαχαιρώσουν, κάτι που την έχει οδηγήσει στο να φοβάται να επιστρέψει στο σχολείο.

Η μητέρα αποκαλύπτει τις απειλές που δέχθηκε η 13χρονη

«Μόλις σχόλασαν, βγήκαν έξω, την έπιασαν και της λένε “γονάτισε να μας ζητήσεις συγγνώμη αλλιώς θα σε μαχαιρώσουμε”. Η κόρη μου φοβήθηκε, ακριβώς από πίσω της πέρναγαν αυτοκίνητα», περιγράφει η μητέρα της στον ΣΚΑΪ. Το παιδί, μπροστά στις απειλές, υποχρεώθηκε να υποκύψει για να αποφύγει τον κίνδυνο, καθώς όπως λέει η μητέρα: «'Η θα τη μαχαίρωναν ή θα την έσπρωχναν».

Οι ανήλικες δράστιδες φέρεται να απαίτησαν από την 13χρονη να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη για κάτι που ισχυρίζονται ότι είπε για αυτές, κάτι που το κορίτσι αρνείται. Η μητέρα προσθέτει: «Ήρθε, μου ανέφερε τι έγινε και έκλαιγε». Η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονο φόβο στο παιδί, το οποίο χρειάζεται συνεχή στήριξη, ενώ στο σχολείο το συνοδεύει ο παππούς της για ασφάλεια.

Συνελήφθησαν οι ανήλικες που εκφόβισαν την 13χρονη

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ιστοσελίδα pelop.gr, οι ανήλικες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη βία, παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, απειλή και εξύβριση.

Παράλληλα, οι γονείς των ανηλίκων καλούνται να λογοδοτήσουν για παραμέληση εποπτείας, καθώς σε βάρος τους σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία. Οι υποθέσεις πρόκειται να υποβληθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού.

Το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο την ανάγκη για ενημέρωση και προστασία παιδιών απέναντι σε εκφοβισμό και βία, καθώς και την υποχρέωση των γονέων να εποπτεύουν προσεκτικά τα παιδιά τους, ιδιαίτερα στην εφηβική ηλικία, όπου οι πιέσεις από συνομήλικους μπορούν να γίνουν επικίνδυνες.

