Πάτρα: Εξαφανίστηκε 35χρονος που είχε πάει για ψαροντούφεκο στο Ρίο

Αγωνία στην Πάτρα για 35χρονο που είχε μεταβεί για ψαροντούκεφο στην περιοχή του Ρίου.

Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες στην θαλάσσια περιοχή του Ρίου για τον εντοπισμό 35χρονου, ο οποίος έκανε υποβρύχιο ψάρεμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Πάτρας, την απουσία του δήλωσε πρόσωπο του οικογενειακού του περιβάλλοντος. Στις έρευνες για τον εντοπισμό του 35χρονου βρίσκονται ένα σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα ιδιωτικό σκάφος και ένα όχημα του Λιμενικού από ξηράς.

Στην περιοχή έπνεαν το βράδυ βορειοδυτικοί άνεμοι 2 μποφόρ.

Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi