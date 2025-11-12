Πάτρα: Ελεύθερος ο 25χρονος θείος του 4χρονου που βρήκε τραγικό θάνατο

Ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, αφέθηκε, μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο, ο 25χρονος θείος του 4χρονου παιδιού στην Πάτρα, που βρήκε τραγικό θάνατο πέφτοντας από μάντρας.

“Πήρα το παιδί από το σπίτι του παππού για να πάμε βόλτα. Τον Αντρίκο τον είχα σαν παιδί μου, του έκανα όλα τα χατίρια. Παίζαμε και έτρεξε μπροστά μου, τον πήρα αγκαλιά και γλιστρήσαμε και πέσαμε στον δρόμο από ύψος. Τι να σας πω; Καλύτερα να πέθαινα εγώ”, είπε στον εισαγγελέα.

Κανείς δεν υποψιαζόταν ότι ο κίνδυνος παραμόνευε στο σημείο όπου ο κατηφορικός δρόμος του χωριού των Σπάτων Δυτικής Αχαΐας ενώνεται με τοίχο σπιτιού ύψους άνω των δύο μέτρων. Εκεί, ο θείος του 4χρονου χτύπησε σε γωνία μπαλκονιού, ζαλίστηκε και παραπατώντας βρέθηκε να πατά πάνω στον τοίχο από τον οποίο έπεσε στο κενό παρασύροντας και το παιδί. Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, ολόκληρη η περιοχή βρίσκεται σε θρήνο, με τους γονείς του παιδιού να μαθαίνουν ότι χάθηκε το αγοράκι τους, ενώ βρίσκονταν σε αγροτικές εργασίες.

Ο παππούς μετέφερε το αγοράκι στο Κέντρο Υγείας Δυτικής Αχαΐας και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών το παιδί υπέστη ανακοπή και κατέληξε. Οι γιατροί παρέλαβαν το τετράχρονο σε κρίσιμη κατάσταση και προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή του, ενώ του έκαναν ΚΑΡΠΑ για 40 λεπτά.

Φωτογραφίες αρχείο: Eurokinissi