Πάτρα: Ελεύθεροι οι ανήλικοι που χτύπησαν 12χρονο και βιντεοσκοπησαν την επίθεση

Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την προσαγωγή τους στην δικαιοσύνη της Πάτρας, οι τρεις ανήλικοι μαθητές γυμνασίου που γρονθοκόπησαν, 12χρονο συμμαθητή τους βιντεοσκοπώντας μάλιστα την άγρια επίθεση τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες των Αρχών, ένας ανήλικος γρονθοκόπησε τον 12χρονο, ενώ οι έτεροι δυο ανήλικοι κατέγραφαν τον ξυλοδαρμό σε κινητό τηλέφωνο.

Οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή ανήλικου κατηγορούμενου και κατέσχεσαν ως πειστήριο το κινητό τηλέφωνο, στο οποίο υπήρχε αποθηκευμένο βίντεο που κατέγραφε τον ξυλοδαρμό.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, τρεις ανήλικοι ηλικίας 13, 13 και 12 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, ενώ συνελήφθησαν οι γονείς των ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας τους.

Ειδικότερα, προχθές το μεσημέρι, σύμφωνα με καταγγελία πατέρα 12χρονου, οι τρεις ανήλικοι κατηγορούμενοι που τυγχάνουν συμμαθητές του, προσέγγισαν τον γιό του και ο ένας τον γρονθοκόπησε στο μάτι, προκαλώντας του σωματικές βλάβες, ενώ οι έτεροι δυο ανήλικοι κατέγραφαν την αξιόποινη πράξη σε κινητό τηλέφωνο.

Οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή ενός κατηγορούμενου και κατέσχεσαν ως πειστήριο το κινητό τηλέφωνο, στο οποίο υπήρχε αποθηκευμένο βιντεοληπτικό υλικό που κατέγραφε τον ξυλοδαρμό.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των συλληφθέντων ανηλίκων και των γονέων τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.