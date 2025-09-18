Πάτρα: Ελεύθεροι οι δύο νέοι, που προφυλακίστηκαν για την φωτιά στο Γηροκομείο

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο νέοι από την Πάτρα, που είχαν προφυλακιστεί για την φωτιά στο Γηροκομείο.

Θετική, όπως αναμενόταν, ήταν η απόφαση του ανακριτή Πατρών Μιχαήλ Πηλιχού για την αποφυλάκιση των δύο νέων που έχουν προφυλακιστεί από τις 19 Αυγούστου κατηγορούμενοι για φωτιά στο Γηροκομειό της Πάτρας, στις 13 Αυγούστου.

Προ ημερών υπήρξε θετική εισήγηση που έκανε προς τον ανακριτή Πατρών η αρμόδια εισαγγελέας Δήμητρα Καπελιάρη, για την αποφυλάκιση των δύο νεαρών.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που προσκομίστηκαν από τους δικηγόρους, η εισαγγελέας εκτίμησε ότι υπάρχουν οι όροι και δεδομένα για την αποφυλάκισή τους.

Οι γονείς των δύο νεαρών περιμέναν την απόφαση που προκάλεσε ανακούφιση για να σφίξουν και πάλι στην αγκαλιά τους τα παιδιά τους.

18 Σεπ 2025

