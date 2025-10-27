Πάτρα: Εκφώνηση πανηγυρικού για την 28η Οκτωβρίου στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση

Με σεβασμό και συγκίνηση τιμήθηκε η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου στην έδρα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα, όπου πραγματοποιήθηκε η εκφώνηση του πανηγυρικού λόγου.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Στο πλαίσιο εορτασμού της Εθνικής Επετείου «28ης Οκτωβρίου 1940», στις έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, διοργανώθηκαν εκδηλώσεις για την εκφώνηση του πανηγυρικού.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα, πραγματοποίησε χαιρετισμό ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής, Υποστράτηγος Θεόδωρος Τσάτσαρης, ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Σήμερα, με σεβασμό και βαθιά ευγνωμοσύνη, αναβιώνουμε τη μνήμη της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου του 1940. Στρέφουμε τη σκέψη μας σε εκείνους που θυσίασαν την ύπαρξή τους για να εξασφαλίσουν την ελευθερία του έθνους μας. Αποδίδουμε φόρο τιμής σε όλους τους ήρωες και αγωνιστές που, με την αυτοθυσία τους, κατέγραψαν την πρώτη σημαντική νίκη ενάντια στις κατοχικές δυνάμεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Δοξάζουμε όσους μάτωσαν και έπεσαν στον βωμό της Πατρίδας. Ευχές για ευημερία, καλή υγεία και ψυχική ρώμη σε όλους.».

Την εκδήλωση στην Πάτρα, παρακολούθησαν ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, Ταξίαρχος Ιωάννης Μπούμης, ο Βοηθός του κ. Γενικού, Αστυνομικός Διευθυντής Ανδρέας Πλέσσιας, ο Βοηθός του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, Αστυνομικός Διευθυντής Παρασκευάς Μασούρας, οι Διοικητές, οι Υποδιοικητές, οι Αξιωματικοί και αντιπροσωπείες αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού Υπηρεσιών της Πάτρας.

Η εκφώνηση του πανηγυρικού πραγματοποιήθηκε από τον Υπαστυνόμο Β’ Αλέξιο Δαραμούσκα του Επιτελείου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας.