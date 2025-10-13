Πάτρα: Εγκατέλειψαν το 17χρονο παιδί τους σε Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας - «Σήμα κινδύνου» από την Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑμεΑ

Αίσθηση προκαλεί η εγκατάλειψη 17χρονου από τους γονείς του σε σε Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας, στην Πάτρα.

«Η Πολιτεία δεν επιτρέπεται να μείνει άπραγη» τονίζεται από την Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑμεΑ με αφορμή το πρωτοφανές περιστατικό που καταδεικνύει ότι κάποιες οικογένειες λυγίζουν υπό το βάρος του μόνιμου αγώνα,

Η ανακοίνωση της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων:

Με λύπη και έντονο προβληματισμό πληροφορηθήκαμε ως Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων πως ένα 17χρονο παιδί εγκαταλείφθηκε από τους γονείς του σε Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας, στην Πάτρα.

Ο ανήλικος μετέβη στο κέντρο προκειμένου να ακολουθήσει θεραπευτικό πρόγραμμα, όμως όταν οι υπεύθυνοι ενημέρωσαν τους γονείς να τον παραλάβουν, εκείνοι αρνήθηκαν. Φαίνεται μάλιστα ότι αδιαφόρησαν για τη διανυκτέρευσή του, εκθέτοντάς τον σε κίνδυνο. Τελικά, τον παρέλαβε οικείο πρόσωπο αργά το βράδυ, προκειμένου να επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι.

Μια τέτοια στάση δεν αρμόζει σε κανέναν γονέα. Ωστόσο, οφείλουμε να αναλογιστούμε τις δυσκολίες που μπορεί να έχουν εξαντλήσει μία οικογένεια, η οποία δεν έχει την απαραίτητη υποστήριξη από την Πολιτεία για να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός παιδιού στο φάσμα του αυτισμού.

Είναι επιτακτική ανάγκη το κράτος να κατανοήσει ότι πρέπει να στρέψει το βλέμμα του στα ίδια τα παιδιά, αλλά και στις οικογένειές τους, που καλούνται συχνά μόνες να δώσουν τον δικό τους, δύσκολο αγώνα για να τα στηρίξουν. Φαίνεται ότι κάποιες φορές δεν τα καταφέρνουν και το συγκεκριμένο περιστατικό πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ως «σήμα κινδύνου», μπροστά στο οποίο η Πολιτεία δεν επιτρέπεται να μείνει άπραγη.

