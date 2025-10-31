Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, 2025
Δυτική Ελλάδα

Πάτρα: Έχασε τη μάχη στα 52 του χρόνια ο γνωστός δικηγόρος Σπύρος Σορβατζιώτης

Έχασε τη μάχη που έδινε με γενναιότητα ο γνωστός δικηγόρος από την Πάτρα, Σπύρος Σορβατζιώτης, σε ηλικία 52 μόλις ετών.

Ο δικηγορικός κόσμος της Πάτρας θρηνεί για την απώλεια ενός μάχιμου εν ενεργεία δικηγόρου, ο οποίος άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην δικηγορία και την τοπική κοινωνία.

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών Θάνος Ζούπας με αφορμή την θλιβερή είδηση δήλωσε: “Είμαστε συγκλονισμένοι στο άκουσμα της πρόωρης απώλειας ενός αγαπητού εν ενεργεία συναδέλφου. Ο Σπύρος Σορβατζιώτης υπήρξε ένας αξιόλογος, μάχιμος, αξιοπρεπής και άρτια καταρτισμένος δικηγόρος, που ασκούσε το λειτούργημά του με ζήλο, μεθοδικότητα, συνέπεια και εντιμότητα. Η πρόωρη απώλειά του προκαλεί βαθιά θλίψη στους συναδέλφους του και σε ολόκληρη τη νομική κοινότητα της Πάτρας. Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Θα τον θυμόμαστε πάντα».

Πηγή: flamis.gr

