Πάτρα: Δύο 23χρονοι ξυλοκοπήθηκαν από ομάδα Ρομά – Τους απείλησαν με κατσαβίδι για να τους ληστέψουν

Άγρια επίθεση δέχθηκαν δύο νεαροί ηλικίας 23 ετών, στην Πάτρα από ομάδα Ρομά, που τους απείλησαν με κατσαβίδι, προκειμένου να τους ληστέψουν.

Οι δύο νεαροί ξυλοκοπήθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (10.12.25), στην οδό Μαιζώνος από ομάδα Ρομά, εκ των οποίων μάλιστα ο ένας τους απείλησε με κατσαβίδι, ώστε να τους αποσπάσουν χρήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 οι 23χρονοι αφού κατήγγειλαν το περιστατικό στην Ασφάλεια Πατρών, αναγνώρισαν τρεις από τους δράστες της επίθεσης. Οι δύο από αυτούς μάλιστα είναι ανήλικοι.

Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν από τους νεαρούς ένα πορτοφόλι με χρηματικό ποσό και διάφορα έγγραφα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία από κοινού, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσία περί οπλών