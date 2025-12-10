Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου, 2025
Home Δυτική Ελλάδα

Πάτρα: Δύο 23χρονοι ξυλοκοπήθηκαν από ομάδα Ρομά – Τους απείλησαν με κατσαβίδι για να τους ληστέψουν

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail
Άγρια επίθεση δέχθηκαν δύο νεαροί ηλικίας 23 ετών, στην Πάτρα από ομάδα Ρομά, που τους απείλησαν με κατσαβίδι, προκειμένου να τους ληστέψουν.

Οι δύο νεαροί ξυλοκοπήθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (10.12.25), στην οδό Μαιζώνος από ομάδα Ρομά, εκ των οποίων μάλιστα ο ένας τους απείλησε με κατσαβίδι, ώστε να τους αποσπάσουν χρήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 οι 23χρονοι αφού κατήγγειλαν το περιστατικό στην Ασφάλεια Πατρών, αναγνώρισαν τρεις από τους δράστες της επίθεσης. Οι δύο από αυτούς μάλιστα είναι ανήλικοι.

Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν από τους νεαρούς ένα πορτοφόλι με χρηματικό ποσό και διάφορα έγγραφα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία από κοινού, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσία περί οπλών

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.