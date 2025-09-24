Πάτρα: Δικαίωση ζητά η αδερφή της Γαρυφαλλιάς που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της και μετά πέθανε

Δικαίωση ζητά η αδερφή της Γαρυφαλλιάς Κολλιοπούλου από την Πάτρα που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύντροφό της το 2024 και λίγες μέρες μετά πέθανε.

Η Γαρυφαλλιά Κολλιοπούλου τον Νοέμβριο 2024 ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύντροφό της έξω από ξενοδοχείο στην Τερψιθέα Πατρών.

Η άτυχη γυναίκα είχε νοσηλευτεί για μέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο νοσοκομείο του ΚΑΤ και το θαύμα στο οποίο ήλπιζαν οι συγγενείς της δεν έγινε ποτέ.

Η οικογένεια επιδεικνύοντας μεγαλείο ψυχής δώρισε τα όργανα της Γαρυφαλλιάς προκειμένου να ωφεληθούν άλλοι ασθενείς.

Εν όψει του δικαστηρίου που αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγες ημέρες (σ.σ. 10/10/25) η αδερφή της ζητά δικαιοσύνη.

«Ο πόνος μας είναι μεγάλος αλλά η πίστη μας παραμένει δυνατή. Θέλουμε το αυτονόητο, να δικαιωθεί η μνήμη της Γαρυφαλλιάς και να σταλεί το μήνυμα πως καμία ζωή δεν πρέπει να χάνεται άδικα. Περιμένουμε με αγωνία τη στιγμή που η Δικαιοσύνη θα μιλήσει» λέει η αδερφή της Γαρυφαλλιάς Κολλιοπούλου.

Το χρονικό του άγριου ξυλοδαρμού

Τον Νοέμβριο 2024 η Γαρυφαλλιά Κολλιοπουλου άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο του ΚΑΤ όπου νοσηλευόταν για μέρες μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που είχε υποστεί από τον σύντροφό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες η άτυχη γυναίκα λίγες ώρες πριν τον τραυματισμό της, είχε μαζέψει τα πράγματά της μαζί με τον σύντροφό της και είχαν φύγει από το σπίτι που συγκατοικούσαν καθώς ο ιδιοκτήτης, τους είχε ζητήσει να αποχωρήσουν μετά τα βίαια επεισόδια που και ο ίδιος διαπίστωσε, λέγοντας χαρακτηριστικά στον 49χρονο άνδρα πως αν δε φύγουν θα ενημερώσει την αστυνομία για τους συνεχείς ξυλοδαρμούς της γυναίκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες το πρώην ζευγάρι είχε δώσει ραντεβού σε ξενοδοχείο ωστόσο η παραμονή τους εκεί ήταν ολιγόλεπτη.

Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι Αστυνομικές Αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται ο 49χρονος να χτυπά στο πρόσωπο τη Γαρυφαλλιά και στη συνέχεια να την κλωτσάει στο κεφάλι με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει με σφοδρότητα στη μέση του δρόμου.

Ο 49χρονος δράστης που έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις κλοπών, ναρκωτικών και απάτης, κρίθηκε προφυλακιστέος ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στην απολογία του, είπε: «Αποδέχομαι ότι χτύπησα τη Γαρυφαλλιά, όμως δεν είχα πρόθεση να της κάνω κακό. Τσακωθήκαμε για ασήμαντη αφορμή και με ενημέρωσε ότι θα πάει στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Πήγα να τη βρω χωρίς να έχω στο μυαλό μου ότι θα συμβεί όλο αυτό. Δεν τη χτύπησα με γροθιά και κλωτσιά, δεν το αποδέχομαι αυτό, μονάχα την έσπρωξα κι έπεσε κάτω».

