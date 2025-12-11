Πάτρα: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ 51χρονος Αλβανός μετά από εργατικό ατύχημα σε οικοδομή

Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ νοσηλεύεται ένας 51χρονος Αλβανός στην Πάτρα, μετά από εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε σε οικοδομή.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες (10.12.25) σε οικοδομή στην οδό Έλληνος Στρατιώτου. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο εργάτης φέρεται να έπεσε από τον τρίτο όροφο σε κενό φρεάτιο ανελκυστήρα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του επιβλέποντος του έργου ο οποίος στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.