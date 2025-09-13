Πάτρα: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας όρμησε σε διαρρήκτες μετά από άγρια επίθεση

Ατρόμητος ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας στην Πάτρα, ο οποίος όρμησε σε τρεις διαρρήκτες και παρότι γρονθοκοπήθηκε κατάφερε να τους συλλάβει.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (12.9.25) στην Πάτρα, όταν αστυνομικός εκτός υπηρεσίας αντιλήφθηκε τρεις νεαρούς να προσπαθούν να διαρρήξουν πολυκατοικία και επενέβη άμεσα. Οι δράστες επιτέθηκαν στον αστυνομικό, τον γρονθοκόπησαν και πέταξαν πέτρες, προκαλώντας του τραύματα. Τελικά, ο ίδιος μαζί με συναδέλφους της ΔΙ.ΑΣ. κατάφεραν να τους συλλάβουν.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθησαν, χθες το πρωί, στην Πάτρα, από αστυνομικό εκτός διατεταγμένης Υπηρεσίας και από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ Πατρών και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, τρεις ημεδαποί ηλικίας 20, 17 και 15 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και κλοπή.

Ειδικότερα, χθες το πρωί, στην Πάτρα, αστυνομικός εκτός διατεταγμένης υπηρεσίας αντιλήφθηκε τους τρεις κατηγορούμενους να προσπαθούν να διαρρήξουν κεντρική είσοδο πολυκατοικίας και ενημέρωσε άμεσα το Κέντρο Επιχειρήσεων του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών. Παράλληλα, κατευθύνθηκε προς τους κατηγορούμενους για να αποτρέψει την κλοπή.

Οι τρεις κατηγορούμενοι επιτέθηκαν από κοινού στον αστυνομικό, τον οποίο γρονθοκόπησαν και του έριψαν πέτρες με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Ο αστυνομικός που βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας συνέλαβε τον ένανκατηγορούμενο, ενώ οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Πατρών και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών συνέλαβαν μετά από αναζητήσεις και τους άλλους δύο κατηγορούμενους.

Ο ενήλικας συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.