Πάτρα: Αστυνομικός χτύπησε με το αυτοκίνητο και μετά επιτέθηκε με σιδερολοστό στον αδερφό του

Ένα πρωτοφανές περιστατικό βίας σημειώθηκε στην Οβρυά, έξω από την Πάτρα, με πρωταγωνιστή ένα αστυνομικό που πλέον αναζητείται από τους συναδέλφους του.

Ο αστυνομικός από την Πάτρα χτύπησε τον 45χρονο αδερφό του με τον τελευταίο να κάνει καταγγελία στο τμήμα.

Ολα έγιναν το απόγευμα της Δευτέρας (22.09.2025) στην Οβρυά της Πάτρας με τον αστυνομικό να απειλεί τον αδερφό του. Οταν όμως στη συνέχεια συναντήθηκαν η κατάσταση ξέφυγε.

Ο αστυνιομικός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στο όχημα του αδερφού του. Στη συνέχεια τον έδειρε, τον έριξε κάτω και τον χτύπησε με έναν σιδερολοστό.

Ο αδερφός του έκανε καταγγελία στο τμήμα με τους αστυνομικούς να τον αναζητούν. Ο νταής αστυνομικός δεν εμφανίστηκε στο τμήμα την επόμενη της επίθεσης δηλώνοντας ασθένεια με τον εισαγγελέα να έχει σχηματίσει δικογραφία για το περιστατικό.

Ο αστυνομικός ακόμα παραμένει άφαντος.

Πηγή: newsit.gr