Πάτρα: Απάτες ύψους 43.200 ευρώ με «μαϊμού» εκτελωνισμούς οχημάτων

Δύο απάτες εξιχνιάστηκαν στην Πάτρα με την μέθοδο εκτελωνισμού οχημάτων, μέσω των οποίων οι δράστες απέσπασαν συνολικά 43.200 ευρώ από ανυποψίαστους πολίτες.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Εξιχνιάστηκαν, μετά από ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, δυο υποθέσεις απατών που διαπράχθηκαν στην Πάτρα και σχηματίστηκε ανάλογη δικογραφία για διάπραξη απατών σε βάρος δυο ημεδαπών ανδρών, τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2025, οι δυο κατηγορούμενοι απέσπασαν από δύο πολίτες -30.400- ευρώ και -12.800- ευρώ, αντίστοιχα, με το πρόσχημα της εισαγωγής οχήματος από το εξωτερικό και τον εκτελωνισμό τους.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.