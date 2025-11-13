Πάτρα: Απαρηγόρητος ο 25χρονος που έπεσε αγκαλιά με τον μικρό Ανδρέα – «Δεν μπορώ να το αντέξω, θα με ακολουθεί για μια ζωή»

Βαθιά συγκλονισμένη παραμένει η κοινή γνώμη από την τραγωδία που σημειώθηκε στην Πάτρα, όταν ένα παιδί μόλις τριών ετών, ο μικρός Αντρέας, έχασε τη ζωή του μετά την πτώση από μάντρα ύψους περίπου δύο μέτρων.

Ο 25χρονος συγγενής του, που βρισκόταν στο σημείο κι έπεσε αγκαλιά με το παιδί, παραμένει σε κατάσταση σοκ. Μέσω του δικηγόρου του, εξέφρασε τη συντριβή και τη βαθιά του μεταμέλεια για το τραγικό περιστατικό.

«Δεν μπορώ να δικαιολογήσω τον εαυτό μου για αυτό που συνέβη. Δεν θα μπορέσω ποτέ να το ξεπεράσω, δεν μπορώ να το αντέξω. Θα το έχω βάρος στη συνείδησή μου και θα με ακολουθεί για μια ζωή», δήλωσε συντετριμμένος ο νεαρός άνδρας.

Η τοπική κοινωνία παραμένει βουβή από τη θλίψη. Όλοι μιλούν για έναν απίστευτο συνδυασμό ατυχίας που στέρησε τη ζωή ενός μικρού παιδιού και σημάδεψε για πάντα έναν νέο άνθρωπο.

«Ζαλίστηκε και παραπάτησε»

Σύμφωνα με τις καταθέσεις, ο 25χρονος, που είχε στην αγκαλιά του το παιδί «ζαλίστηκε και παραπάτησε», με αποτέλεσμα να πέσουν και οι δύο στο έδαφος. Το περιστατικό συνέβη έξω από την οικία της οικογένειας, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων.

Ο 3χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε «βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις» και κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον επαναφέρουν, κάνοντας ΚΑΡΠΑ για περίπου 40 λεπτά. Ωστόσο ο μικρός Ανδρέας κατέληξε.

Ο 25χρονος συγγενής, που κρατούσε το παιδί στην αγκαλιά του τη στιγμή της πτώσης, τραυματίστηκε επίσης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας». Όπως κατέθεσε στους αστυνομικούς, «τον κρατούσα αγκαλιά και πέσαμε μαζί». Εναντίον του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και συνελήφθη, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με εντολή του εισαγγελέα, καθώς η οικογένεια του παιδιού δεν επιθυμεί την ποινική του δίωξη.

Η ιατροδικαστική εξέταση, που ολοκληρώθηκε στην Πάτρα, επιβεβαίωσε ότι ο θάνατος του μικρού προήλθε από σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, συμβατές με πτώση από ύψος. Δεν προέκυψαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή κακοποίησης. Τα ευρήματα παραδόθηκαν στις αρχές και θα ενσωματωθούν στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για το δυστύχημα.

Η Αστυνομία της Δυτικής Αχαΐας συνεχίζει να συγκεντρώνει καταθέσεις προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα, ενώ η Εισαγγελία Πατρών έχει παραγγείλει την ολοκλήρωση της προανάκρισης με βάση τα ιατροδικαστικά ευρήματα.

