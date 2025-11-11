Πάτρα: Ανεμοστρόβιλος σάρωσε εκκλησία ενώ μέσα γινόταν κηδεία!

Και την εκκλησία του Αγίου Ανδρέα σάρωσε ο ανεμοστρόβιλος που «χτύπησε» την Πάτρα, το μεσημέρι της 10ης Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια κηδείας.

Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν τις μεσημβρινές ώρες πτώσεις δέντρων και ζημιές σε αυτοκίνητα, στο κέντρο της Πάτρας.

Συγκεκριμένα, λόγω των ανέμων, έπεσαν μεγάλα δέντρα έξω από τον περίβολο του Ναού του Αγίου Ανδρέα, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Μάλιστα εκείνη την ώρα ήταν σε εξέλιξη Εξόδιος Ακολουθία μέσα στον Ναό.

Αμέσως μετά τις πτώσεις των δέντρων έφθασαν στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προκειμένου να απομακρύνουν με ασφάλεια τους κορμούς και τα κλαδιά των δέντρων.

Επίσης, πτώσεις δέντρων καταγράφηκαν και σε άλλα σημεία του κέντρου της πόλης, όπως στις Οδούς Πατρέως και Μιαούλη.