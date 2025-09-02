Πάτρα: Ανείπωτη θλίψη για τον 27χρονο Δημήτρη Λιόπετα

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Πάτρας από το θάνατο του 27χρονου Δημήτρη Λιόπετα, ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή ύστερα από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη συμβολή των οδών Αμερικής και Νέας Εθνικής Οδού.

Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με ΙΧ, με αποτέλεσμα τον τραγικό χαμό του.

Ο 27χρονος ναυτικός ήταν γιος του Νίκου Λιόπετα, ιδιοκτήτη του Quick Film στην Πάτρα.

Συντετριμμένοι οι γονείς και τα αδέλφια του αδυνατούν να πιστέψουν πως ο Δημήτρης δεν βρίσκεται πια κοντά τους.

Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, ενώ η τοπική κοινωνία αποχαιρετά έναν νέο άνθρωπο που έφυγε άδικα και πρόωρα.

