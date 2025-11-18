Πάτρα: Ανατροπή στην υπόθεση του νεκρού 4χρονου – Ο θείος του ομολόγησε πως είχαν τροχαίο

Ανατροπή στην υπόθεση του θανάτου του 4χρονου Ανδρέα στην Πάτρα. Ο 25χρονος θείος του, ο οποίος είχε αναλάβει την ευθύνη να τον προσέχει, εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του και ομολόγησε ότι το τετράχρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Όπως είπε ο ίδιος στους έμπειρους αστυνομικούς, που συνέχιζαν όλο αυτό το διάστημα να κάνουν την έρευνά τους καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι κάτι «κρύβεται» σε αυτή την ιστορία, όλα συνέβησαν όταν ο 25χρονος επιχείρησε να πάει βόλτα με μία μηχανή τυπου γουρούνα, τον τετράχρονο.

Κατά την εκκίνηση όμως το όχημα τού γλίστρησε και έπεσε στο κενό κάτω από το τοιχίο αντιστήριξης. Αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του τετράχρονου Ανδρέα.

Ο ίδιος εμφανίστηκε συντετριμμένος στους αστυνομικούς και με δάκρυα στα μάτια τούς αποκάλυψε την αλήθεια. Μάλιστα υπέδειξε στους αστυνομικούς μία αποθήκη στην οποία είχαν κρύψει το όχημα.

Η εξέλιξη αυτή δεν φαίνεται πάντως να αλλάζει κάτι νομικά, καθώς εξακολουθεί να ισχύει η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια που ήδη αντιμετώπιζε.

Πηγή: ertnews.gr