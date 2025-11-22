Πάτρα: Αγρότες από την Αιτωλοακαρνανία στο μεγάλο συλλαλητήριο της πλατείας Γεωργίου

Αγρότες και από Αιτωλοακαρνανία συμμετείχαν στο μεγάλο συλλαλητήριο της πλατείας Γεωργίου στην Πάτρα, απαιτώντας αποζημιώσεις 100%, εμβολιασμούς, πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ και εγγυημένες τιμές.

Στο συλλαλητήριο της πλατείας Γεωργίου, που πραγματοποιήθηκε υπό βροχή συμμετείχαν αγρότες από Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία, δείχνοντας αποφασιστικότητα για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε πανελλαδικό επίπεδο.

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν επίσης περίπου 30 αγροτικά οχήματα, προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερη οπτική και δυναμική παρουσία.

Μετά τη συγκέντρωση, οι αγρότες πραγματοποίησαν πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, προβάλλοντας τα αιτήματά τους, τα οποία περιλαμβάνουν πλήρη αποζημίωση για απώλειες από ζωονόσους, κρατική ευθύνη για τον εμβολιασμό των κοπαδιών, άμεση καταβολή των οφειλών του ΟΠΕΚΕΠΕ και εξασφάλιση κατώτατης εγγυημένης τιμής στα προϊόντα, όπως η σταφίδα για τους παραγωγούς του Αιγίου.

Η σημερινή κινητοποίηση θεωρείται προπομπός της αυριανής Πανελλαδικής Σύσκεψης στη Λάρισα, όπου οι αγρότες θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις και πιθανές μορφές κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων.

Πηγή: thebest.gr

Φωτογραφίες αρχείο: Eurokinissi