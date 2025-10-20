Πάτρα: Αγωνία για τον 35χρονο ψαροντουφεκά που αγνοείται από το Σάββατο - Συνεχίζονται οι έρευνες

Συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 35χρονου ψαροντουφεκά από την Πάτρα, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το πρωί του Σαββάτου.

Η επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος επικεντρώνεται στη θαλάσσια περιοχή κοντά στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, μεταξύ του Ρίου και του πρώτου πυλώνα. Στις έρευνες συμμετέχουν περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ., ιδιωτικό σκάφος, καταδυτικό συνεργείο, καθώς και τρία περιπολικά οχήματα που «χτενίζουν» την ξηρά.

Ο 35χρονος είχε μεταβεί για ψαροντούφεκο το πρωί του Σαββάτου, όμως δεν επέστρεψε ποτέ. Όταν έπεσε το σκοτάδι και δεν είχε δώσει σημεία ζωής, η μητέρα του ειδοποίησε τις αρχές, όπως αναφέρει το thebest.gr. Στην παραλία του Ρίου εντοπίστηκαν προσωπικά του αντικείμενα, γεγονός που ενίσχυσε την ανησυχία για την τύχη του.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης τοπικοί σύλλογοι αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής, ενώ έχει ζητηθεί η συνδρομή παραπλεόντων πλοίων. Παρά τις εντατικές προσπάθειες, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κανένα αποτέλεσμα.

Τον συντονισμό της ευρείας επιχείρησης έχει αναλάβει το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.