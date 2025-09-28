Πάτρα: 39χρονος κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι στην αρραβωνιαστικιά του

Πάτρα: 39χρονος κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι στην αρραβωνιαστικιά του
Με χειροπέδες κατέληξε ένας 39χρονος άνδρας στην Πάτρα, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στην αρραβωνιαστικιά του, ενώ μάλιστα του έχει απαγορευτεί η είσοδος στη χώρα.

 

Η γυναίκα κατήγγειλε πως ο άνδρας της χτύπησε και δυνατά στο πρόσωπο.

Όλα έγιναν το απόγευμα του Σαββάτου (27.09.2025) στο σπίτι τους στην Πάτρα. Η 38χρονη φέρεται πως δέχθηκε επίθεση με το μαχαίρι του αρραβωνιαστικού της, για άγνωστο -μέχρι στιγμής- λόγο. Ο 39χρονος, αλβανικής καταγωγής φέρεται κιόλας πως την χτύπησε με τα χέρια του.

Η 38χρονη αμέσως ειδοποίησε τις αρχές οι οποίες ξεκίνησαν έρευνα για τον εντοπισμό του. Ο άνδρας εν τέλει εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Από την έρευνα που έγινε αποδείχθηκε πως ήταν γνώριμος των αρχών καθώς του έχει απαγορευτεί η είσοδος στην χώρα.

Πάνω του βρέθηκε και μαχαίρι μεγέθους 33 εκατοστών.

