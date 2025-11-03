Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου, 2025
ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
Home Δυτική Ελλάδα
Δυτική Ελλάδα

Πάτρα: 15 άτομα επιτέθηκαν σε δύο 16χρονους – Τους τραυμάτισαν στο πρόσωπο με κλειδιά

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail
Άγρια επίθεση από 15 άτομα δέχτηκαν δύο 16χρονα αγόρια στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στην Πάτρα, όπου τραυματίστηκαν στο πρόσωπο με κλειδιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, όλα ξεκίνησαν το απόγευμα του Σαββάτου (1.11.25) όταν οι δύο 16χρονοι προσεγγίστηκαν από δύο άγνωστα άτομα τα οποία τους απείλησαν και τους εξύβρισαν.

Στη συνεχεία και ενώ οι δύο ανήλικοι κατευθύνθηκαν προς την πλατεία Γεωργίου, οι δράστες μαζί με άλλα 13 άτομα περίπου τους επιτέθηκαν απρόκλητα, με γροθιές και μπουνιές, ενώ τους τραυμάτισαν στο πρόσωπο με κλειδιά.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην Ασφάλεια Πατρών, από τους γονείς των δύο 16χρονων, ενώ παραγγέλθηκε και ιατροδικαστική εξέταση για τους παθόντες. Η Ασφάλεια αναζητά τους δράστες της επίθεσης.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Σκότωσαν τον Echo, τον σκύλο που συμμετείχε στις έρευνες για τα Τέμπη και...

Στη φυλακή ο γνωστός σεφ για φοροδιαφυγή – «Είναι αυτοδημιούργητος, αγνός μέχρι και...

Θεσσαλονίκη: Στο αυτόφωρο 55χρονος που πυροβόλησε και τραυμάτισε 15χρονο

Συνεδριάζει την Πέμπτη το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας

Βορίζια: Κομάντος ακροβολισμένοι σε ταράτσες και στα στενά του χωριού για την κηδεία...

Ξεκινούν τα ψηφιακά σεμινάρια του DigiWest – Μαθαίνουμε, εξελισσόμαστε, μετασχηματιζόμαστε ψηφιακά

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.