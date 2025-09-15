Πάτρα: 13χρονος πιάστηκε να οδηγεί κλεμμένο μηχανάκι χωρίς ταυτότητα

Ένα ανήλικος μόλις 13 ετών συνελήφθη στην Πάτρα, ο οποίος κινούνταν με μηχανάκι που είχε κλέψει, χωρίς να διαθέτει δελτίο ταυτότητας.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα της Κυριακής (14.9.25), στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Γ’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, ένας 13χρονος, διότι κινούνταν με μοτοποδήλατο το οποίο είχε αφαιρέσει σε προγενέστερο χρόνο, ενώ επιπλέον δεν είχε προβεί σε έκδοση δελτίου ταυτότητας.

Φωτογραφία αρχείο