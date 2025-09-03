Πατήσια: «Γύρισα σπίτι και τη βρήκα νεκρή» λέει ο σύζυγος της 34χρονης που γέννησε και πέθανε στο διαμέρισμά της

«Γύρισα σπίτι, τα παιδιά ήρθαν προς το μέρος μου και τη βρήκα νεκρή» είπε ο σύζυγος της 34χρονης στα Πατήσια Αττικής που γέννησε και πέθανε στο διαμέρισμά της μαζί με το μωρό της.

Η ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (3.9.25) σε διαμέρισμα στα Πατήσια.

Η 34χρονη γυναίκα βρισκόταν στον μήνα της και αναμενόταν να γεννήσει τις επόμενες ημέρες, με τον σύζυγό της, ο οποίος έχει καταγωγή από τη Γεωργία, να την εντοπίζει στο πάτωμα του σαλονιού χωρίς τις αισθήσεις της μαζί με το νεκρό βρέφος.

Ο άνδρας, όπως είπε στις Αρχές, προσπάθησε με τη βοήθεια μίας γειτόνισσας να κάνει ΚΑΡΠΑ στη σύζυγό του, χωρίς αποτέλεσμα, ενώ ο ομφάλιος λώρος βρέθηκε κομμένος.

Όλα αυτά έγιναν μπροστά στα μάτια των άλλων δύο παιδιών της γυναίκας, ηλικίας 3 και 5 ετών, τα οποία ήταν μαζί της στο σπίτι.

Δηλώσεις για το τραγικό περιστατικό έκανε στις κάμερες και μία γειτόνισσα, η οποία υποστήριξε πως μίλησε και με τον αδερφό της άτυχης γυναίκα: «Ήταν ένα αξιόλογο άτομο. Δεν έπρεπε να την αφήσουν μόνη ενώ ήταν έγκυος. Λυπάμαι πολύ. Εγώ το έμαθα από την τηλεόραση και μου το είπε κι ο αδερφός της. Ήταν στον μήνα της. Ο σύζυγος, απ’ όσο ξέρω, δούλευε. Εμένα μου είπε ο αδερφός της ότι έκοψε τον ομφάλιο λώρο μόνη της».

Παράλληλα, σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, οι οποίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί από το περιβάλλον της μητέρας, η γυναίκα φέρεται να είχε γεννήσει και τα άλλα δύο παιδιά της στο σπίτι.

Τι είπαν στην αστυνομία συγγενείς και το 5χρονο παιδάκι

Συγγενείς της 34χρονης βρέθηκαν στο σημείο και σύμφωνα με πληροφορίες είπαν στους αστυνομικούς ότι η οικογένεια ήταν κατά των γιατρών, αλλά δεν γνώριζαν εάν η γυναίκα είχε επισκεφθεί γυναικολόγο κατά τη διάρκεια της κύησης ώστε να γνωρίζει ποια θα ήταν η πιθανή ημερομηνία γέννησης.

Το παιδάκι των 5 ετών που ήταν στο σπίτι την ώρα που συνέβη η τραγωδία μαζί με το αδερφάκι του ηλικίας 3 ετών, έχει πει στις Αρχές πως η μητέρα του είχε αιμορραγία και έπειτα γεννήθηκε το μωρό. Στη συνέχεια μαζί με την μαμά του, πήγαν το νεογνό στο μπάνιο για να το καθαρίσουν, ενώ το παιδί επιβεβαίωσε πως ο πατέρας έλειπε από το σπίτι και ήρθε μετά στο διαμέρισμα.

Οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση και ο ιατροδικαστής θα δώσει περισσότερες απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη στο διαμέρισμα, ωστόσο το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας απομακρύνεται.

