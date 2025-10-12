Πατήσια: Εκτός εντατικής το ενός έτους κοριτσάκι που λιποθύμησε μετά από εισπνοή ναρκωτικών

Βγήκε από την εντατική το ενός έτους κοριτσάκι από τα Πατήσια, που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από εισπνοή ναρκωτικών ουσιών, τις οποίες κάπνιζε δίπλα του ο πατέρας του.

Η μητέρα της μικρής μίλησε στο newsit.gr και ακόμα δεν μπορεί να πιστέψει ότι άφησε το παιδί της στον πατέρα του στα Πατήσια για να πάει στη δουλειά και, όταν γύρισε, το βρήκε σε αυτή την κατάσταση: «Το παιδάκι μας είναι μια χαρά. Πηγαίνετε να βρείτε αυτόν που φταίει, τον πατέρα. Είμαστε με το παιδί και είναι καλά».

Ο εφιάλτης της μικρής ξεκίνησε το απόγευμα του Σαββάτου, όταν η μητέρα της την άφησε στον πατέρα της, προκειμένου να πάει στην εργασία της. Τότε ο άνδρας έκανε χρήση ουσιών και το παιδί τις εισέπνευσε.

Σύμφωνα με φίλη της οικογένειας, που βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της μητέρας, η γυναίκα είχε πάει να διαβάσει το δικό της παιδί. «Η κοπέλα δεν εγκατέλειψε το παιδί της. Η μητέρα του παιδιού ήρθε να διαβάσει το παιδί μου. Ήρθε στις 6 και έφυγε στις 8 παρά το απόγευμα, και στις 8:30 έφτασε σπίτι της», αναφέρει.

Λίγη ώρα αργότερα η μητέρα επέστρεψε στο σπίτι και ο πατέρας του παιδιού έφυγε για τη δουλειά. Η μικρή κοιμόταν και δεν ξυπνούσε, γεγονός που ανησύχησε τη μητέρα της, η οποία ειδοποίησε αμέσως τον σύζυγό της. «Πήγε στο σπίτι και είδε ότι το παιδί κοιμόταν και δεν ξυπνούσε. Πήρε το παιδί και το πήγε στο νοσοκομείο. Πώς δεν νοιάζεται; Αυτή το πήγε στο νοσοκομείο. Ο πατέρας φταίει, όχι η μητέρα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.»

Η κατάσταση της υγείας του παιδιού είναι πλέον βελτιωμένη και έχει βγει από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. «Το παιδί είναι καλά στην υγεία του. Η μητέρα έρχεται στο παιδί μου και το διαβάζει. Το παιδί έχει βγει από τη ΜΕΘ και είναι σε κανονική κλίνη», λέει φίλη της μητέρας.

«Και οι δύο γονείς είναι πολύ καλοί. Την αγαπούν υπερβολικά τη μικρή και τη φροντίζουν. Η μητέρα πάντα προσπαθούσε να κάνει τα πάντα για το παιδί της. Ήταν στο ταμείο ανεργίας και είχε πάει κάπου για δύο ώρες. Εκείνο το διάστημα, φαίνεται πως ο πατέρας κάπνισε τα ναρκωτικά» επιβεβαίωσε γειτόνισσα της οικογένειας.

«Όταν η μητέρα γύρισε από τις δουλειές της και πήγε να δει το παιδί, κατάλαβε πως δεν ήταν καλά. Βγήκε αναστατωμένη από το σπίτι της γύρω στις 8:30 το βράδυ και ζητούσε βοήθεια, ενώ ο πατέρας είχε ήδη φύγει για τη δουλειά. Τότε τον κάλεσε να επιστρέψει, για να καταλάβουν μαζί τι συνέβαινε στο παιδί.

Δεν είχα ακούσει ποτέ φασαρίες από αυτή την οικογένεια. Και οι δύο δούλευαν και αγαπούσαν πολύ το παιδί τους. Η μητέρα πάντα νοιαζόταν και προσπαθούσε να κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε για τη μικρή» τόνισε η ίδια γειτόνισσα.

Την ίδια ώρα άλλος γείτονας της πολυκατοικίας αναφέρει ότι: «Ξέραμε πως ήταν ο συγκεκριμένος πατέρας, τον βλέπαμε. Έχει ακουστεί ότι έκανα χρήση ουσιών».