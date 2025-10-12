Πατήσια: Διασωληνωμένο βρέφος ενός έτους που βρέθηκε αναίσθητο από ναρκωτικά που κάπνισε ο πατέρας του

Διασωληνωμένο νοσηλεύεται ένα βρέφος ενός έτους από τα Πατήσια Αττικής, το οποίο υπέστη σοβαρή ζημιά από ναρκωτικά που φέρεται να κάπνισε δίπλα του ο πατέρας του.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τραγική ιστορία άρχισε να ξεδιπλώνεται χθες Σάββατο (11/10) όταν αστυνομικοί έφθασαν στο σπίτι του 27χρονου στα Πατήσια και βρήκαν το κοριτσάκι αναίσθητο.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 27χρονος, ο οποίος είναι από την Αίγυπτο, είχε καπνίσει την προηγούμενη ημέρα ναρκωτικά δίπλα στο κοριτσάκι με αποτέλεσμα αυτό να χάσει τις αισθήσεις του.

Ο Αιγύπτιος συνελήφθη, ενώ το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και είναι διασωληνωμένο.

12 Οκτ 2025

