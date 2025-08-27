Πατέρας συγχώρεσε τον άνθρωπο που σκότωσε τα τρία παιδιά του

Είναι από τις φορές που τα λόγια δεν αρκούν προκειμένου να περιγράψει κανείς τα όσα παρακολούθησε σε μία τηλεοπτική εκπομπή. Πατέρας συγχώρεσε αυτόν που σκότωσε τα τρία παιδιά του.

Αυτό έγινε πριν από μερικές ημέρες στην εκπομπή Spotlight στο κανάλι 7NEWS της Αυστραλίας.

Εκεί, ο πατέρας που έχασε τα τρία παιδιά του και την ανιψιά του από έναν μεθυσμένο και υπό την επήρεια ναρκωτικών οδηγό κάθισε μαζί με τον άνδρα που έβαλε τέλος στη ζωή τους δηλώνοντας όχι απλά ότι τον συγχωρεί αλλά ότι, αν ήταν στο χέρι του, θα άφηνε τον δολοφόνο να βγει από τη φυλακή τώρα!

Ο 35χρονος Σάμιουελ Γουίλιαμ Ντέιβιντσον βρισκόταν τρεις φορές πάνω από το νόμιμο όριο κατανάλωσης αλκοόλ, ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών και είχε χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα όταν προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στο οποίο σκοτώθηκαν τα παιδιά στο Όατλαντς, στα βορειοδυτικά του Σίδνεϊ, τον Φεβρουάριο του 2020!

Ο 13χρονος Άντονι , η 12χρονη Αντζελίνα και η 8χρονη Σιένα, μαζί με την ξαδέρφη τους την 11χρονη Βερονίκ Σακρ, σκοτώθηκαν ακαριαία.

Ο Ντέιβιντσον καταδικάστηκε (μετά και από το εφετείο) σε 20 χρόνια φυλάκισης, με περίοδο μη αποφυλάκισης 15 ετών.

Σε μια συνέντευξη - ντοκιμαντέρ που πιθανότατα δεν έχει προηγούμενο οπουδήποτε στον πλανήτη, ο Ντέιβιντσον συνομίλησε με τον Ντάνι Αμπντάλα - τον πατέρα του Άντονι, της Αντζελίνα και της Σιένα

Ο πατέρας μπήκε στη φυλακή υψίστης ασφαλείας, που βρίσκεται δύο ώρες έξω από το Σίδνεϊ, για να βρεθεί αντιμέτωπος με τον δολοφόνο των παιδιών του.

Παρά την τραγωδία που υπέστησαν οι δύο οικογένειες που έχασαν τα παιδιά τους, ο Αμπντάλα επέλεξε να συγχωρήσει.

Αλλά δεν ήταν η πρώτη φορά που το έκανε αυτό. Ο Αμπντάλα και η σύζυγός του Λέιλα εμφανίστηκαν στα μέσα ενημέρωσης λίγο μετά το θανατηφόρο τροχαίο για να εκφράσουν δημόσια τη συγχώρεσή τους στον Ντέιβιντσον.

Αυτή τη φορά, όμως, ο Αμπντάλα πήγε ένα βήμα παραπέρα δηλώνοντας ότι, αν μπορούσε, θα επέτρεπε στον Ντέιβιντσον να βγει από τη φυλακή.

Ο Ντέιβιντσον έχει πάνω από μια δεκαετία μέχρι να μπορέσει να υποβάλει αίτηση για υπό όρους αποφυλάκιση, έχοντας ήδη αυτή τη στιγμή εκτίσει πέντε χρόνια.

reader.gr