Πατέρας στην Κρήτη παρέσυρε τον 3χρονο γιο του όταν έκανε όπισθεν με το αυτοκίνητο

Από το Βενιζέλειο στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ μεταφέρθηκε ένα αγοράκι στην Κρήτη, το οποίο παρέσυρε ο πατέρας του, ενώ έκανε όπισθεν με το αυτοκίνητο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Μεσαρά όταν ένα τρίχρονο παιδί παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο του ίδιου του πατέρα του την ώρα που εκείνος έκανε όπισθεν. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για την κατάσταση της υγείας του 3χρονου αγοριού που παρασύρθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (22.9.25) από το αυτοκίνητο του πατέρα του στις Μοίρες του Δήμου Φαιστού.

Σύμφωνα με πληοροφορίες, το παιδί διαγνώστηκε με θλάση στον πνευμοθώρακα και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του από το Βενιζέλειο Νοσοκομείο στο ΠΑΓΝΗ, προκειμένου να του παρασχεθεί αναπνευστική υποστήριξη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων.

Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε όταν ο πατέρας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, παρέσυρε κατά την όπισθεν το μικρό αγόρι. Αμέσως στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το παιδί να έχει επικοινωνία και να είναι κινητικό, γεγονός που αρχικά καθησύχασε τους διασώστες.

Δείτε το βίντεο:

Ακολούθησε η μεταφορά του στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο για εξετάσεις, όπου όμως διαπιστώθηκε η ανάγκη να συνεχίσει τη νοσηλεία του στο ΠΑΓΝΗ.

Η κατάσταση του παιδιού παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς, ενώ το περιστατικό υπενθυμίζει για ακόμη μια φορά τους κινδύνους που εγκυμονεί η όπισθεν κίνηση οχημάτων, ιδιαίτερα σε χώρους όπου βρίσκονται μικρά παιδιά.

Πηγή: neakriti.gr