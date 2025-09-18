Πατέρας Καρολάιν Κράουτς: «Είναι σκληρό να πεις σε ένα 6χρονο ότι ο μπαμπάς του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»

Συγκλονίζει ο πατέρας της Καρολάιν Κράουτς και παππούς της μικρής Λυδίας, η οποία έχασε τη μητέρα της πριν τέσσερα χρόνια, στη γυναικοκτονία που συγκλόνισε τα Γλυκά Νερά, με δράστη τον ίδιο το σύζυγο του θύματος.

Η άγρια δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς στα Γλυκά Νερά από τα χέρια του συζύγου της, Μπάμπη Αναγνωστόπουλο είχε συγκλονίσει πριν από περίπου 4 χρόνια την κοινή γνώμη – το παιδί του ζευγαριού, η μικρή Λυδία, βρίσκεται πλέον στην αγκαλιά των παππούδων της στις Φιλιππίνες.

Ο πατέρας της άτυχης Καρολάιν, Ντέιβιντ Κράουτς – ο ίδιος και η σύζυγός του έχουν την επιμέλεια της Λυδίας μετά το πέρας της καταδίκης του πιλότου για τη δολοφονία σα Γλυκά Νερά- μίλησε σήμερα (17.00.2025) στην Κατερίνα Καινούργιου και την εκπομπή Super Katerina.

«Είπαμε στη Λυδία, την κόρη της Καρολάιν ότι η μητέρα της πέθανε, αλλά δεν της έχουμε πει πώς πέθανε. Αυτό είναι κάτι για το μέλλον. Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα εξάχρονο παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του», είπε ο άνδρας.

Τόνισε επίσης, πως καταβάλει προσπάθειες ώστε να κρατήσει ζωντανή τη μνήνη της κόρης του: «εξακολουθούμε να γιορτάζουμε τα γενέθλιά της Καρολάιν με μια μικρή συγκέντρωση με τις φίλες της Λυδίας και μια τούρτα που γράφει πάνω “Χρόνια πολλά Μαμά”. Επίσης, κάνουμε και ένα μνημόσυνο στην επέτειο του θανάτου της εκεί όπου είναι θαμμένη η αγαπημένη μας Καρολάιν. Δεν πρέπει να αφήσω τη μνήμη της Καρολάιν να σβήσει. Την αγαπούσα πάρα πολύ».

Στην εκπομπή, έδειξαν μάλιστα και φωτογραφία της μικρής Λυδίας. Ο παππούς της, μιλώντας για την λατρεμένη του εγγονή, τόνισε: «Η ζωή της είναι ειδυλλιακή. Η Λυδία είναι απλώς ένα χαρούμενο πεντάχρονο παιδί του οποίου οι μόνες έγνοιες, κατά σειρά προτεραιότητας, είναι η φροντίδα του αρκουδιού της, οι φίλοι της στο παιχνίδι, το σχολείο και τι θα φάει για βραδινό απόψε.

Στις Φιλιππίνες δεν είναι ασυνήθιστο ένα παιδί να μεγαλώνει με τους παππούδες του, αφού πολλοί γονείς φεύγουν στο εξωτερικό για να βρουν πιο καλοπληρωμένη δουλειά».

Ερωτηθείς για το αν θα έρθει η εγγονή του στην Ελλάδα, είπε πως: «Δεν υπάρχουν άμεσα σχέδια για να έρθει η Λυδία στην Ελλάδα. Ίσως, όταν μεγαλώσει και μπορέσει να πληρώσει μόνη της το εισιτήριο να έρθει να επισκεφτεί τη χώρα όπου γεννήθηκε. Θα είναι δική της απόφαση. Ενώ τόνισε πως το παιδί δεν έχει καμία επαφή με τους γονείς του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου.

«Ο Μπάμπης δεν έχει τη δυνατότητα να δει φωτογραφία της κόρης του»

Στην εκπομπήμ μίλησε και ο δικηγόρος του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, Αλέξανδρος Παπαιωαννίδης.

«Ο Μπάμπης παραμένει στις φυλακές Μαλανδρίνου και θα παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εξαρχής η ποινή που έχει επιβληθεί είναι τα ισόβια, τα οποία δεν αλλάζουν», ανέφερε.

Αναφορικά με το εάν έχει δει φωτογραφία της κόρης του, ο δικηγόρος απάντησε: «Το μόνο σίγουρο που μπορώ να πω είναι ότι λόγω της περιορισμένης χρήσης διαδικτύου εντός της φυλακής είναι αδύνατον να δει το οτιδήποτε. Σίγουρα θέλει να είναι καλά και να έχει την οποιαδήποτε επικοινωνία με την κόρη του τόσο αυτός όσο και η οικογένεια του.

Την οικογένεια του Μπάμπη την πείραξε ότι δεν μπορούν να επικοινωνούν με τη μικρή, όχι ότι πήγε στις Φιλιππίνες. Πως θα ασκηθεί το δικαίωμα επικοινωνίας των γονέων, όταν το παιδί έφυγε χωρίς καμία ενημέρωση για το εξωτερικό».

Πηγή: newsit.gr