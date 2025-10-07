Πατέρας για πρώτη φορά ο Light - Οι τρυφερές φωτογραφίες με τον γιο του στο μαιευτήριο

Ο γνωστός τράπερ Light έγινε πατέρας για πρώτη φορά, καθώς η σύντροφός του, Άννα Θεοδωρίδη έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι.

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, η σύντροφος του Light, Άννα Θεοδωρίδη.

Η Άννα Θεοδωρίδη μοιράστηκε με τους χιλιάδες followers της το χαρμόσυνο συμβάν, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με τρεις φωτογραφίες, στις οποίες απαθανατίζονται και οι δύο να κρατούν αγκαλιά τον γιο τους.

Το ζευγάρι υποδέχτηκε το παιδί τους το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και στην ανάρτησή της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anna Theodoridi🍒 (@annathr)

«My whole heart», συμπληρώνει παράλληλα στη λεζάντα.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα γίνω πατέρας. Ήθελα λίγο περισσότερο αγοράκι αλλά μακάρι το επόμενο να είναι κοριτσάκι. Όσον αφορά στον γάμο θα τα επιλέξει η γυναίκα μου, εγώ είμαι εδώ για να εξυπηρετώ. Σκεφτόμουν την πατρότητα, είχα πει ότι στα 30 ήθελα να γίνω μπαμπάς. Μη το ματιάξω όλα πάνε καλά» είχε αναφέρει σε δηλώσεις του μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης ο Light.

Υπενθυμίζεται πως τον Σεπτέμβριο του 2024, ο τράπερ έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του, κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στην Τοσκάνη, μετά από τρία χρόνια σχέσης.

Πηγή: lifo.gr