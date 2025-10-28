Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, 2025
ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
Home Αγρίνιο
Αγρίνιο

Παταμούλα Αγρινίου: 17 μαθητές τίμησαν την εθνική επέτειο με περηφάνια

17 μαθητές στην Ποταμούλα Αγρινίου, τίμησαν με ήθος και περηφάνια την εθνική επέτειο

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail

Με περηφάνια και συγκίνηση, οι 17 μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Παταμούλας συμμετείχαν στην παρέλαση για την εθνική επέτειο, τιμώντας τους αγώνες και τις θυσίες των προγόνων μας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο πρόεδρος της κοινότητας Δημήτρης Ανδρώνης, ο δημοτικός σύμβουλος Κωνσταντίνος Βραχωρίτης, καθώς και ο διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Βλασίου Δημήτρης Νταβαρίνος.

Πλήθος κατοίκων του χωριού βρέθηκε στην πλατεία για να χειροκροτήσει τους μαθητές, με ιδιαίτερη συγκίνηση.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Παπαδάτες Μακρυνείας: Ο 100χρονος Γιώργος Κεφαλής, ο τελευταίος εκπρόσωπος της Εθνικής Αντίστασης, τίμησε...

Αγρίνιο – 28 η Οκτωβρίου: Μηνύματα εθνικής ενότητας σε δηλώσεις μετά την παρέλαση

Το Αγρίνιο τιμά το «ΌΧΙ» της 28ης Οκτωβρίου – Η παρέλαση των σχολείων...

Αγρίνιο: Η επιμνημόσυνη δέηση και η κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Πεσόντων στην...

Αγρίνιο: Η Δοξολογία για την επέτειο του «ΟΧΙ» στην Μητρόπολη

Αγρίνιο: Θύμα βανδαλισμού οι ιστορικοί κίονες – Ντροπή για όλους μας

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.