Παταμούλα Αγρινίου: 17 μαθητές τίμησαν την εθνική επέτειο με περηφάνια

Με περηφάνια και συγκίνηση, οι 17 μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Παταμούλας συμμετείχαν στην παρέλαση για την εθνική επέτειο, τιμώντας τους αγώνες και τις θυσίες των προγόνων μας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο πρόεδρος της κοινότητας Δημήτρης Ανδρώνης, ο δημοτικός σύμβουλος Κωνσταντίνος Βραχωρίτης, καθώς και ο διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Βλασίου Δημήτρης Νταβαρίνος.

Πλήθος κατοίκων του χωριού βρέθηκε στην πλατεία για να χειροκροτήσει τους μαθητές, με ιδιαίτερη συγκίνηση.