Παστέλ χρώματα: Όλες οι τάσεις για την άνοιξη 2023

Από το απαλό ροζ μέχρι το λιλά, οι παστέλ αποχρώσεις επιστρέφουν δυναμικά τη νέα σεζόν. Θα υποκύψετε στο trend;

Τα μεγαλύτερα catwalks για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2023, έδειξαν πως τα παστέλ χρώματα θα πρωταγωνιστούν στις τάσεις. Ακόμα και το φωτεινό πορτοκαλί ή το πράσινο, αυτή τη σεζόν αποκτούν μια πιο soft διάθεση και κινούνται με βάση την παστέλ παλέτα.

Το μαύρο και το λευκό είναι πάντα safe, η νέα χρονιά όμως είναι και μια ευκαιρία για να τολμήσουμε αλλαγές, ξεκινώντας από τα πιο απλά, όπως η γκαρνταρόμπα μας. Ίσως έχετε ταυτίσει τις παστέλ αποχρώσεις με πιο romantic εμφανίσεις, οι μεγαλύτεροι οίκοι όμως θα σας πείσουν πως τα γλυκά χρώματα μπορούν να δείχνουν ακόμα και edgy, αρκεί να κάνετε τους σωστούς συνδυασμούς.

Ροζ και κίτρινο

Ο οίκος Chanel μας έδειξε το πιο soft combo για την άνοιξη, συνδυάζοντας το απαλό ροζ με αποχρώσεις του κίτρινου, σε μια εμφάνιση που δείχνει πως μπορείτε να κάνετε πολλά δημιουργικά mix & match με τα χρώματα της παστέλ παλέτας.

Πορτοκαλί και λιλά

Τα παστέλ εύκολα γίνονται μέρος του office look, όπως αυτό το σετ σε απαλό πορτοκαλί που πρότεινε ο οίκος Jil Sander και το συνδύασε με τσάντα σε λιλά, κάνοντας μια υπέροχη αντίθεση.

Το baby blue

Ο οίκος Burberry υπέκυψε στα παστέλ για την άνοιξη 2023 και προτίμησε να παίξει με τις υφές. Αυτό το total baby blue outfit περιλαμβάνει διαφάνειες, δαντέλα αλλά και σατέν, ενώ ακόμα και τα παπούτσια ακολουθούν την ίδια απόχρωση.

Απαλό πράσινο και μπεζ

Ο πιο εύκολος τρόπος να αναβαθμίσετε τα everyday looks, είναι προσθέτοντας μια δόση από χρώμα, αντί για το κλασικό λευκό. Ο οίκος Brandon Maxwell πρότεινε ένα elegant look σε απαλό πράσινο χρώμα και το συνδύασε με μπεζ αξεσουάρ. Ένα less is more outfit που κερδίζει τις εντυπώσεις.

Λιλά σε total looks

Αν θέλετε να αποφύγετε ένα ρομαντικό στυλ, τότε επιλέξτε πιο μίνιμαλ κομμάτια για τις εμφανίσεις σας, όπως ένα λιλά oversized πουκάμισο ή ένα structured σορτς.



Παστέλ κίτρινο και πράσινο

Baggy pants και oversized πουκάμισο, ο οίκος Dries Van Noten δίνει cool διάθεση στα απαλά χρώματα, με τα σωστά κομμάτια της γκαρνταρόμπας.

Πηγή: vogue.gr

Εικόνες: PIXELFORMULA

