ΠΑΣΟΚ: Το 'ριξαν στο ζεϊμπέκικο την 3η Σεπτέμβρη - Ο Τσουκαλάς πατούσε το σακάκι του, χτυπούσε παλαμάκια ο Ανδρουλάκης

Γενέθλια χθες για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο πραγματοποίησε την καθιερωμένη γιορτή για τα 51 χρόνια από την ίδρυσή του, την 3η Σεπτέμβρη, στο Ζάππειο και το'ριξαν στο ζεϊμπέκικο

Μετά την καθιερωμένη ομιλία του αρχηγού του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη, φαίνεται ότι η γιορτή συνεχίστηκε στο Ζάππειο, με τα βίντεο που κυκλοφορούν να δείχνουν τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλά να χορεύει ζεϊμπέκικο, όταν στη σκηνή ανέβηκε και τραγούδησε ο Κώστας Μακεδόνας. Μέσα σε λίγη ώρα ο χώρος του Ζαππείου μετατράπηκε σε πίστα, με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλά να κλέβει την παράσταση. Υπό τους ήχους της «Δραπετσώνας», ο κ. Τσουκαλάς τα έδωσε όλα στο ζεϊμπέκικό του, φέρνοντας πολλές στροφές και κάνοντας επιδέξιες φιγούρες.

Στο τέλος, μάλιστα, όπως φαίνεται και σε βίντεο του flash.gr, έβγαλε το σακάκι του και, αφού το άπλωσε κάτω, συνέχισε το ζεϊμπέκικό του πατώντας το και χορεύοντας επάνω του. Σύμφωνα με πληροφορίες, γνωστό μέλος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε λέγοντας... «αυτό είναι το πασοκικό, ορθόδοξο ζεϊμπέκικο».

Οι συνοδοιπόροι του τον αποθέωσαν, ενώ και ο Νίκος Ανδρουλάκης τον παρακολουθούσε και τον χειροκροτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χορού του.

Το βίντεο με το ζεϊμπέκικο του Κώστα Τσουκαλά

