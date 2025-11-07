ΠΑΣΟΚ: Με Ανδρουλάκη η Συνδιάσκεψη του Κινήματος στις 23 Νοεμβρίου στην Πάτρα

Για τις 23 Νοεμβρίου προγραμματίστηκε στην Πάτρα η Συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των τριών Νομαρχιακών Επιτροπών του Κινήματος στη Δυτική Ελλάδα, πρόκειται για μια πολιτική διαδικασία ανάδειξης των ζητημάτων που απασχολούν τους Νομούς Αχαΐας, Ηλείας & Αιτωλοακαρνανίας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η Διαδικασία ξεκινάει στις 16:00 και ως τις 20:00 θα διεξαχθούν οι 4 ξεχωριστές θεματικές ενότητες στις δύο αίθουσες του Συνεδριακού.

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η κεντρική ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη στο μεγάλο αμφιθέατρο.

Οι ενότητες που θα αναπτυχθούν:

1. ΞΑΝΑΖΩΝΤΑΝΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΓΗ ΜΑΣ: Επένδυση στους ανθρώπους, στην γη, στις υποδομές.

2. ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ: Παραγωγή Εθνικού Πλούτου και Αναδιανομή

3. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ: Υγεία – Κοινωνική Προστασία ως καρδιά της κοινωνίας και της οικονομίας

4. ΠΑΙΔΕΙΑ – ΜΗΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Η Δυτική Ελλάδα στη πρωτοπορία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Υπεύθυνοι σε οργανωτικό επίπεδο για την συνδιάσκεψη της Δυτικής Ελλάδας, όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση, είναι οι Παύλος Γερουλάνος, Ιωάννης Τσίμαρης και Ιωάννης Βαρδακαστάνης.

Η Άννα Διαμαντοπούλου (Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού) έχει αναλάβει την σύσταση των ομάδων εργασίας όσον αφορά τις πολιτικές θέσεις που θα αναπτυχθούν στην συνδιάσκεψη.

Θα συμμετέχουν με ενεργό ρόλο ως κεντρικοί ομιλητές οι τρεις βουλευτές των νομών της Δυτικής Ελλάδας, Γιώργος Παπανδρέου (Αχαΐα), Μιχαλης Κατρίνης (Ηλεία), Χριστίνα Σταρακά (Αιτωλοακαρνανία).

Καλούνται όλοι οι φίλοι τα μέλη και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής να παρευρεθούν και να συμμετέχουν ενεργά σε μια πολιτική διαδικασία που έχει ως στόχο η παράταξη «να αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της στην Δυτική Ελλάδα», όπως σημειώνεται στη σχετική ενημέρωση.