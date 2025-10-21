ΠΑΣΟΚ - Κ. Τσουκαλάς: «Απίστευτο φιάσκο» - «Αντισυνταγματική τροπολογία» με φόντο τις εργολαβίες

«Απίστευτο φιάσκο» χαρακτήρισε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, την τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, καταγγέλοντάς την ως αντισυνταγματική και ασκώντας σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης του στο ΟΡΕΝ, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, αναφερόμενος στην τροπολογία για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη σημείωσε ότι «καταρχάς πρέπει να μας πει η κυβέρνηση τι άλλαξε από τον Μάρτιο όταν ο Πρωθυπουργός πήγαινε με φωτογράφους για να τον τραβήξουν να σκύβει το κεφάλι στο σημείο που είναι γραμμένα τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών. Τότε που η συγκυρία εξυπηρετούσε κάτι άλλο για αυτόν επικοινωνιακά, επέλεγε διαφορετικά».

Για το περιεχόμενο της τροπολογίας τόνισε: «δεν αλλάζει σχεδόν τίποτα παρά μόνο έρχεται και λέει ότι το Υπουργείο Άμυνας θα είναι αρμόδιο για να βρίσκει ιδιωτικές εταιρείες να καθαρίζουν το μνημείο. Μάλιστα προβλέπει και αύξηση του κρατικού προϋπολογισμού. Δηλαδή την πολιτική αδυναμία της κυβέρνησης, την προπαγάνδα που ασκεί για να μιλήσει με κοινά που επιλέγουν Λατινοπούλου, θα την πληρώσουν οι φορολογούμενοι».

Και συμπλήρωσε: «Κατατίθεται μια τροπολογία για να αναλάβουν εργολάβοι καθαριότητας το Μνημείο. Είναι αστείο. Το ΠΑΣΟΚ προφανώς και δεν θα ψηφίσει κάτι που είναι αχρείαστο, αντισυνταγματικό , γιατί υπάρχει καθαρό νομοθετικό πλαίσιο και η κυβέρνηση το κάνει μόνο και μόνο γιατί δεν αντέχει την πολιτική ήττα της από τον κ. Ρούτσι. Συνετρίβη η υστερική επιλογή της κυβέρνησης να πάει μέχρι τέλους εναντίον του απεργού πείνας. Έπαιξαν τα ρέστα τους. Ο Πρωθυπουργός έλεγε ότι θα καθυστερήσει η δίκη από το αίτημα του κ. Ρούτσι».

Περιγράφοντας τις κόντρες του Μαξίμου με τους υπουργούς της κυβέρνησης, διερωτήθηκε: «Εκτός και αν μας λέει η κυβέρνηση ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του ο κ. Χρυσοχοΐδης, γιατί το άρθρο 191Α λέει ποια ποινή προβλέπεται για όποιον προσβάλλει το μνημείο και ορίζει ότι αρμόδια είναι η αστυνομία. Πλαίσιο προστασίας υπάρχει και για τον Άγνωστο Στρατιώτη και για όλα τα μνημεία».

Παράλληλα, υπογράμμισε τον διαγκωνισμό Μαξίμου-Νίκου Δένδια:

«Όπως φαίνεται το Μαξίμου ζήτησε από τον κ. Δένδια να αναλάβει το υπουργείο του την καθαριότητα και εκείνος τους απάντησε: “όχι γιατί θέλετε να με φέρετε σε δύσκολη θέση” και έτσι πήρε την αρμοδιότητα για να υπογράφει συμβάσεις καθαριότητας με εργολάβους».

«Ο κ. Ρούτσι σας ενόχλησε; Ο Ρουβίκωνας που είχε μπει στη Βουλή, δεν σας ενόχλησε;» απηύθυνε το ερώτημα προς τον παριστάμενο Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας σχολιάζοντας τον χρονισμό κατάθεσης της τροπολογίας.

Ως προς τη θεσμοθέτηση του 13ωρου, ο κ. Τσουκαλάς εξήγησε ότι «ο πυρήνας του νομοσχεδίου της κας. Κεραμέως, που είναι η αμφισβήτηση των ωραρίων , το να σπάνε οι καλοκαιρινές διακοπές των εργαζομένων, το να προβλέπονται υπερωρίες και στην εκ περιτροπής απασχόληση ενώ είναι λιγότερες μέρες τον μήνα, όλα αυτά που συνιστούν ευελιξία χωρίς ασφάλεια καταψηφίστηκαν».

Επιπλέον αποδόμησε το κυβερνητικό επιχείρημα περί μη υποχρεωτικότητας του 13ωρου, διευκρινίζοντας ότι «το άρθρο 57 του ν.4808 και το άρθρο 659 του αστικού κώδικα λένε ότι η εργασία πέραν της συμφωνημένης είναι υποχρεωτικό να παρασχεθεί εκτός κι αν ο εργαζόμενος δεν είναι σε θέση. Άρα δεν μπορεί η κυβέρνηση να λέει πράγματα που δεν ισχύουν για να μπερδεύει τον κόσμο».

Ενώ ως προς το κυβερνητικό επιχείρημα ότι δεν θα απολύεται ο εργαζόμενος που δεν θα συναινέσει στο 13ωρο, ο Κ. Τσουκαλάς αποσαφήνισε ότι η κυβέρνηση ήδη από το 2019 έχει καταργήσει τον βάσιμο λόγο απόλυσης και δεν υποχρεούται ο εργοδότης να την αιτιολογεί.

Αντιπαρατιθέμενος με τον παριστάμενο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος δήλωσε ότι δεν καταλαβαίνει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ο Εκπρόσωπος Τύπου δηκτικά ρώτησε:

«Τις 120 δόσεις τις καταλάβατε ή όχι; Το να μην έχουμε πλειστηριασμούς το καταλάβατε ή όχι; Το να υπάρχει αναπτυξιακή τράπεζα για τους μικρομεσαίους το καταλάβατε ή όχι;»

«Σας ακούει η κοινωνία όταν είστε στις δημοσκοπήσεις 12 μονάδες κάτω από το ποσοστό σας στις εκλογές; Τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων αποτύπωσαν ότι το 70% τρομοκρατείται από το ενδεχόμενο να εκλεγεί ξανά ο Κυριάκος Μητσοτάκης» κατέληξε.