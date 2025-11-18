ΠΑΣΟΚ – Χριστίνα Σταρακά: Ανάμεσα στις βουλευτίνες που «σαρώνουν» στις εκλογικές τους περιφέρειες

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσκοπικά δεδομένα, η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Χριστίνα Σταρακά βρίσκεται ανάμεσα στις γυναίκες βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, που κατέχουν κυρίαρχη θέση στις προεκλογικές έρευνες ενόψει των εκλογών 2027. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν μια σημαντική τάση που ενισχύει τη γυναικεία εκπροσώπηση στο κόμμα.

Γιαννακοπούλου – Λιακούλη: Αδιαμφισβήτητη κυριαρχία σε Δυτικό Τομέα Αθηνών και Λάρισα

Τα εμπιστευτικά δημοσκοπικά αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η Νάντια Γιαννακοπούλου κατέχει ηγετική θέση με σημαντική απόσταση από τους υπόλοιπους υποψηφίους. Η ισχυρή της παρουσία στην περιφέρειά της την καθιστά την κορυφαία επιλογή των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ.

Στη Λάρισα, η Ευαγγελία Λιακούλη παρουσιάζει εξαιρετικά υψηλά ποσοστά χωρίς να αντιμετωπίζει σοβαρό ανταγωνισμό. Η δυναμική της παρουσία στην περιοχή την τοποθετεί σε πρωτοπόρο θέση για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Μιλένα Αποστολάκη και Χριστίνα: Ισχυρή θέση σε Βόρειο Τομέα και Αιτωλοακαρνανία

Η Μιλένα Αποστολάκη στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας διαμορφώνει εξίσου θετικό κλίμα, με τις δημοσκοπήσεις να την κατατάσσουν μακράν πρώτη. Τέλος, μεγάλο φαβορί για την επανεκλογή της στην Αιτωλοακαρνανίας θεωρείται και Χριστίνα Σταρακά.

