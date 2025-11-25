ΠΑΣΟΚ: Χαμόγελα και προβληματισμός στη Συνδιάσκεψη της Δυτικής Ελλάδας

Αρκετά χαμόγελα στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ έφερε η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη του κόμματος για τη Δυτική Ελλάδα που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στην Πάτρα.

Ομολογουμένως προέκυψε μία εικόνα ενότητας από το γεγονός ότι στις εργασίες της Περιφερειακής Συνδιάσκεψης συμμετείχε και ο πρώην πρωθυπουργός και νυν βουλευτής Αχαΐας Γιώργος Παπανδρέου. Η παρουσία του δεν θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν εκ των προτέρων δεδομένη, καθώς είχε σχολιαστεί αρνητικά η απουσία του από την εκδήλωση που είχε γίνει στις αρχές του Σεπτέμβρη για τα «γενέθλια» του ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως κάτω από τα χαμόγελα υπάρχει ένας προβληματισμός για τη… βελόνα των δημοσκοπήσεων, όπως έχει πει ο Παύλος Γερουλάνος, η οποία παραμένει αμετακίνητη… Για παράδειγμα, σε μία από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις αυτήν της GPO το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 12,7%, ενώ σε παρόμοια έρευνα της Palmos Analysis καταγράφεται στο 12,4%… Εντωμεταξύ αυτές τις μέρες συμπληρώθηκε το δίμηνο που είχε δώσει εν είδει διορίας ο Παύλος Γερουλάνος, προκειμένου να… κουνηθεί η βελόνα των δημοσκοπήσεων.

Η βελόνα των δημοσκοπήσεων δεν έχει κουνηθεί και το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει Περιφερειακές Συνδιασκέψεις, αδυνατεί όμως μέχρι τώρα να βρει την κατάλληλη ημερομηνία για το συνέδριό του. Σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις πιθανότατα αυτό να πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Μάρτιο. Παράλληλα όμως φαίνεται ότι διολισθαίνει ο εκλογικός στόχος του ΠΑΣΟΚ. Από την αυτοδυναμία που τέθηκε αρχικά ως στόχος περάσαμε στην «νίκη έστω και με μία ψήφο» και πλέον ήδη αρκετοί μέσα στο κόμμα λένε ότι το σημαντικό είναι το ΠΑΣΟΚ να βρεθεί στις επόμενες εκλογές πολύ κοντά στη Νέα Δημοκρατία….

Εφημερίδα «Συνείδηση»