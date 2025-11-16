«Πάρτε άμεσα μέτρα σε Ιόνιο και Ήπειρο» – Προειδοποίηση Αρναούτογλου για έντονες βροχοπτώσεις

Για συχνές και κατά τόπους έντονες βροχοπτώσεις, κάνει λόγο ο μετεωρολόγος, Σάκης Αρναούτογλου, τις επόμενες ημέρες σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και του Ιονίου.

Με βάση τα σημερινά στοιχεία, οι περιοχές που χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή είναι ηΉπειρος και το κεντροβόρειο Ιονίο. Όπως επεσήμανε ο κ. Αρναούτογλου, «χρειάζεται έγκαιρη κινητοποίηση των τοπικών αρχών για καθαρισμούς ρεμάτων, σχαρών και σημείων που παρουσιάζουν προβλήματα σε παρατεταμένες βροχές».

Σε σχετική ανάρτηση του κ. Αρναούτογλου αναφέρεται:

«Φίλες και φίλοι

Τις επόμενες ημέρες προβλέπονται και πάλι βροχές σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και του Ιονίου (οχι σε ολόκληρη τη χώρα), πάνω σε έδαφος που είναι ήδη πολύ κορεσμένο από τα προηγούμενα συστήματα. Αυτό δεν είναι απλώς μια “συνηθισμένη” βροχερή περίοδος.

Οι βροχές θα είναι συχνές, επαναλαμβανόμενες και κατά τόπους έντονες, και το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι εφόσον δεν αλλάξουν τα προγνωστικά δεδομένα οι βροχές ενδέχεται να συνεχιστούν κατα διαστήματα μέχρι και τις 24–25 Νοεμβρίου.

Δεν μιλάμε για μια μεμονωμένη κακοκαιρία, αλλά για μια σειρά από διαδοχικά κύματα βροχών που θα κρατούν την κατάσταση επιβαρυμένη μέρα με τη μέρα. Σε πολλές περιοχές το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο, κάτι που μειώνει σημαντικά την ικανότητα απορρόφησης και κάνει τα υδατορεύματα να αντιδρούν πολύ πιο γρήγορα από το συνηθισμένο.

Επιπλέον, ο κορεσμός του εδάφους αυξάνει και την πιθανότητα για μικροκατολισθήσεις ή καταπτώσεις βράχων, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές όπου το έδαφος έχει “μαλακώσει” από τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις.

Με βάση τα σημερινά στοιχεία, οι περιοχές που χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή είναι:

Η Ήπειρος και το κεντροβόρειο Ιονίο. Κατα τη ταπεινή μου λοιπόν άποψη χρειάζεται έγκαιρη κινητοποίηση των τοπικών αρχών για καθαρισμούς ρεμάτων, σχαρών και σημείων που παρουσιάζουν προβλήματα σε παρατεταμένες βροχές.

Οι πολίτες καλό είναι να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις σε περιοχές με ιστορικό υπερχειλίσεων και όχι μόνο, όταν η βροχή εντείνεται.Με σωστή προετοιμασία, τα περισσότερα προβλήματα μπορούν να αποφευχθούν.

Θα υπάρχει όσο το δυνατόν συνεχής ενημέρωση για κάθε αλλαγή στα προγνωστικά στοιχεία».

Δείτε την ανάρτηση: