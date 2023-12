Παρουσιάστρια του BBC σήκωσε το μεσαίο δάχτυλο σε ζωντανή σύνδεση

Πρωταγωνίστρια του ατυχούς συμβάντος είναι η παρουσιάστρια του BBC, Μαριάμ Μόσρι, η οποία βρέθηκε εκτεθειμένη όταν η κάμερα στην έναρξη του μεσημεριανού δελτίου ειδήσεων την έπιασε να έχει σηκώσει το μεσαίο δάχτυλο στους συνεργάτες του.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου η Μόσιρι συνειδητοποιεί αμέσως τι έχει συμβεί, αλλάζει αμέσως ύφος και απόλυτη ψυχραιμία διαβάζει μια είδηση για τον Μπόρις Τζόνσον.

Presenter Maryam Moshiri – summing up BBC professionalism and integrity in action. This is what you pay your licence fee for…. pic.twitter.com/lkWHprg2S5

— Bob M 🇬🇧💫 (@bobmca1) December 7, 2023