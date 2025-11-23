Παρουσίαση Συλλογικής Έκδοσης: Οινιάδες: «Ιστορία – Λαογραφία – Πολιτισμός»

Στις 29 Νοεμβρίου 2025 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Συλλογικής Έκδοσης της «Οινιαδών Ανάπτυξις» – ΑΜΚΕ με τίτλο: Οινιάδες: «Ιστορία – Λαογραφία – Πολιτισμός», στο Κτίριο Συγγρού στην Παρόχθια Οδό της Κατοχής Οινιαδών.

Η ανακοίνωση:

Το ερχόμενο Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 18:30 το απόγευμα, στο Κτίριο Συγγρού στην Παρόχθια Οδό της Κατοχής Οινιαδών, θα παρουσιαστεί στο κοινό η Συλλογική Έκδοση της «Οινιαδών Ανάπτυξις» – ΑΜΚΕ με τίτλο: Οινιάδες: «Ιστορία – Λαογραφία – Πολιτισμός».

Πρόκειται για ένα έργο, το οποίο καλύπτει όλες τις ιστορικές περιόδους της περιοχής των Οινιαδών από την αρχαιότητα έως σήμερα, με λεπτομερείς αναφορές, σε γεγονότα, σημεία, πρόσωπα και αναδεικνύει ιστορικά δεδομένα που παρέμεναν άγνωστα στο ευρύ κοινό και που συνιστούν όμως σημαντικό κομμάτι της ιστορικής κληρονομίας του τόπου.

Τη συγγραφική ομάδα αποτελούν επιστήμονες, μελετητές και ερευνητές, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της «Οινιαδών Ανάπτυξις» – ΆΜΚΕ το Φεβρουάριο του 2024 για έρευνα και παραγωγή ερευνητικών άρθρων σχετικά με την περιοχή των Οινιαδών.

Από τα γεωφυσικά γνωρίσματα και τα ονοματολογικά της περιοχής, τις χαμένες αρχαίες πολιτείες και τα μελαγχολικά βυζαντινά μνημεία, τους μύθους και τις παραδόσεις που θέλουν θεούς, ανθρώπους και περίεργα όντα της λαογραφίας να δρουν στον τόπο, τις σφοδρές ναυμαχίες, τις ταραγμένες εποχές των πολέμων και του εθνικού ξεσηκωμού μέχρι και το πρόσφατο παρελθόν, αυτό το βιβλίο συνιστά έναν οδηγό στην ιστορική

κληρονομιά και τη συλλογική μνήμη των Οινιαδών, μια πυξίδα για κάθε περιηγητή και ερευνητή που επιθυμεί να βαδίσει στα μέρη που βασίλεψαν μυθικοί ήρωες, έζησαν ιστορικές προσωπικότητες και έλαβαν χώρα γεγονότα που επηρέασαν την ιστορία της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Δείτε το εξώφυλλο: