Παρουσίαση του ευρωπαϊκού έργου “P.A.T.H” στον Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ “P.A.T.H”

«Προώθηση τουριστικής ελκυστικότητας της Δυτικής Ελλάδας μέσω διαδρομών πεζοπορίας και εισαγωγή νέας τουριστικής προσέγγισης (P.A.T.H.)» – Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014 -2020

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει εκδήλωση παρουσίασης του έργου με τίτλο: «Promoting Area Attractiveness through Hiking and Introducing a Different Touristic Approach (P.A.T.H.)», το οποίο υλοποιείται και χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020.

Στόχος του έργου, η τουριστική ανάδειξη και προβολή της Δυτικής Ελλάδας μέσω της δημιουργίας ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών διαδρομών πεζοπορίας της περιοχής. Η δημιουργία των θεματικών διαδρομών πρόκειται να ενισχυθεί από την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πολυμεσικής διαδικτυακής πλατφόρμας που θα επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να προγραμματίσουν την επίσκεψή τους ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες τους. Προβλέπεται, επίσης, η ανάπτυξη μιας σειράς δράσεων για τη δημιουργία ειδικά διαμορφωμένων διαδρομών που θα επιτρέπουν την πρόσβαση σε ΑμεΑ.

Ειδικότερα, η δημιουργία των ηλεκτρονικών θεματικών διαδρομών θα προσφέρει στους επισκέπτες την ευκαιρία να ανακαλύψουν μονοπάτια ιδιαίτερου φυσικού κάλους και βιοποικιλότητας, χρησιμοποιώντας σημάνσεις QR code, διαδραστικούς χάρτες και εφαρμογές που επιτρέπουν σε κάθε επισκέπτη ξεχωριστά να περιηγηθεί στις επιλεγμένες διαδρομές (self-guiding tourism).

Η εκδήλωση απευθύνεται στους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε εκπροσώπους λοιπών φορέων. Οι συμμετέχοντες εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης θα ενημερωθούν για τις στοχευμένες δράσεις του έργου που αφορούν στην κινητοποίηση και συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στη διαμόρφωση των διαδρομών. Επιπρόσθετα, οι συναφούς αντικειμένου και ενδιαφέροντος εκπρόσωποι φορέων (π.χ. περιβαλλοντικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι, τουριστικές επιχειρήσεις) θα ενημερωθούν σχετικά με την προοπτική αξιοποίησης της δυνατότητας δικτύωσης που θα προσφέρει το νέο αυτό τεχνολογικό εργαλείο.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 στις 18.30 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας στην Αίθουσα “ΛΑΙΣ”.

Περισσότερες Πληροφορίες: Τμήμα Τεκμηρίωσης (Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού), Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τηλ.: 2613 613646.

