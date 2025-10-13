Παρουσίαση δύο νέων βιβλίων του Λευτέρη Τσιρώνη στην Άρτα

Δύο καινούργια βιβλία του συγγραφέα, Λευτέρη Αναστ. Τσιρώνη θα παρουσιαστούν στο Πνευματικό Κέντρο Μητροπόλης Άρτας, Άγιος Ιωάννης, την ερχόμενη Δευτέρα.

Η ανακοίνωση:

Τα δύο καινούργια βιβλία του Αρτινού συγγραφέα Λευτέρη Αναστ. Τσιρώνη «ΤΟ ΝΥΦΙΚΟ ΒΑΦΤΗΚΕ ΜΑΥΡΟ» και «ΤΟ ΒΡΟΧΙΝΟ ΝΕΡΟ», που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις «Το Δόντι», παρουσιάζουν τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 19.30 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτας Άγιος Ιωάννης ο Δικηγορικός Σύλλογος Άρτας και ο Εκδοτικός Οίκος «Το Δόντι». Πρόκειται για δύο συλλογές διηγημάτων με τις οποίες ο συγγραφέας ανασύρει εικόνες του παρελθόντος και αποτυπώνει την ηθογραφία μιας εποχής. Κεντρικό σημείο των δύο βιβλίων είναι η Άρτα της παιδικής και εφηβικής ηλικίας του συγγραφέα.

Για τον συγγραφέα και τα βιβλία θα μιλήσουν η Καλλιόπη Ντεκουμέ, Φιλόλογος, απόφοιτος Τμήματος Ιστορίας/Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και ο Δημήτρης Βλαχοπάνος, Φιλόλογος/Συγγραφέας. Αποσπάσματα από τα βιβλία θα διαβάσει ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ηθοποιός/ σκηνοθέτης.

Την εκδήλωση θα συντονίσει και θα παρουσιάσει η Χριστιάνα Ντεκουμέ, Φιλόλογος, Απόφοιτος Τμήματος Κλασικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μετά την παρουσίαση ο Συγγραφέας θα συνομιλήσει με το κοινό και θα υπογράψει τα βιβλία του.