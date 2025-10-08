Παρουσίαση - Δημόσια διαβούλευση της κυκλοφοριακής μελέτης του Δήμου Μεσολογγίου

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου καλεί στην παρουσίαση και δημόσια διαβούλευση της κυκλοφοριακής μελέτης στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχείου Μεσολογγίου την ερχόμενη Πέμπτη.

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου απευθύνει ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής στην παρουσίαση και δημόσια διαβούλευση που προγραμματίζεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Καταγραφή στοιχείων ανάλυσης κυκλοφοριακής κατάστασης και διαμόρφωσης προτάσεων βελτίωσης της κινητικότητας και της οδικής ασφάλειας στο Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου» (κυκλοφοριακή μελέτη).

Η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Μεσολογγίου την Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 17:30.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλους τους δημότες, καθώς και σε φορείς και συλλόγους.

Πρόγραμμα εκδήλωσης