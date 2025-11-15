Παρουσία του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας Θανάση Παπαθανάση στη Διάσκεψη COP30 στη Βραζιλία

Στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα COP30, που πραγματοποιείται στο Μπελέμ της Βραζιλίας συμμετέχει ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας Θανάσης Παπαθανάσης, ως εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων στην Κοινοβουλευτική Συνάντηση της Διάσκεψης.

Ο κ. Παπαθανάσης έλαβε μέρος σε σημαντικές συζητήσεις για την κλιματική προσαρμογή, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κοινωνιών και τον ρόλο των Κοινοβουλίων στην υλοποίηση των εθνικών και διεθνών δεσμεύσεων για το κλίμα.

Κεντρικά σημεία της ομιλίας του στην Κοινοβουλευτική Σύνοδο

Στην ομιλία του με θέμα «Enhancing Resilience: How Can Parliaments Deliver on Adaptation?», ο Θανάσης Παπαθανάσης υπογράμμισε ότι η κλιματική κρίση «δεν αποτελεί πλέον μια μελλοντική απειλή, αλλά μια καθημερινή πραγματικότητα» που επηρεάζει τις υποδομές, την οικονομία, την υγεία και την κοινωνική συνοχή.

Τόνισε ότι:

• Η προσαρμογή είναι ο πυλώνας της κλιματικής πολιτικής.

• Η Ελλάδα βιώνει και αυτή τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

• Τα Κοινοβούλια έχουν καθοριστικό ρόλο μέσω νομοθέτησης, εποπτείας, διαφάνειας και στήριξης της αυτοδιοίκησης.

Δήλωση του Θανάση Παπαθανάση στο περιθώριο της COP30

«Βρισκόμαστε εδώ, στην COP30, σε μια κρίσιμη καμπή για την παγκόσμια προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης. Τα φαινόμενα που πριν από λίγα χρόνια θεωρούσαμε μελλοντικά, σήμερα τα ζούμε.

Το βασικό μήνυμα που φέρνουμε ως χώρα είναι ξεκάθαρο: η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή απαιτεί άμεση δράση, ανθεκτικά έργα υποδομής, ισχυρό πλαίσιο πρόληψης και ενίσχυση της πολιτικής προστασίας.

Η Ελλάδα είναι παρούσα στον διεθνή διάλογο για το Κλίμα με σχέδιο και αποφασιστικότητα.

Προβάλλει την εθνική στρατηγική προσαρμογής και συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση διεθνών πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη ώστε η ανθεκτικότητα να γίνει πραγματικότητα για όλους τους πολίτες και για όλες τις κοινωνίες».